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研議追訴期無時限 刑事局：有利警方偵查

2017-03-27  21:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕針對法務部研議修正刑法80條，重大刑案和殺人、重大經濟類案件，改成追訴期無時效，未來劉邦友血案、彭婉如命案都可適用新法，刑事局今表示，基於維護社會治安和追訴重大犯罪角度，警方贊同刑法追訴權時效無限制修法，更有利警方偵查。

負責冷案追查的刑事局偵查第一大隊今也指出，除了眾所皆知的3大案外，還有許多被民眾忘記的刑案還在追查，透過現有跡證、證據去調查，還是有破案的可能性，只要法律允許，他們還是會持續追緝，務求將兇嫌繩之以法，還被害人公道。

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  • 彭婉如命案發生逾20年，鳥松陳屍處已被蓋起倉庫。（記者黃良傑攝）

    彭婉如命案發生逾20年，鳥松陳屍處已被蓋起倉庫。（記者黃良傑攝）

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