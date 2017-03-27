夜宿蒜田大蒜一樣被偷 蒜農防竊傷腦筋
2017-03-27 21:06
〔記者詹士弘／雲林報導〕大蒜今年受天候不穩定影響，減產約3至4成，溼蒜價格上揚，每台斤產地價已達40至45元，價格看好，慘遭肖小覬覦，大蒜農為確保收成，加裝監視器，夜守蒜田，還會被偷。
林姓蒜農種蒜已有一甲子，目前種有3分面積的大蒜，去年種蒜剛種下就遇到颱風，種蒜被沖出地面，農業災損初步已經通過，聽到行政院長林全說，補種有補貼，還以每台斤170元購買種蒜補種，結果政府複檢新種的蒜苗剛好發芽，居然被以損失率未達標準而取消救助金資格。
蒜農表示，今年大蒜受降雨量減少及颱風影響，蒜頭結球較小，但口感較辣，品質較往年好，但每分地產量約1500台斤，較往年的2500至3000台斤減少，雖然產地價喊到40至45元，但因種植成本太高，收益有限。
讓他最不滿的是，大蒜已經減產，但小偷卻防不勝防，過年前蒜田就開始被偷，竊嫌不是外勞就是慣竊，每次約4、50斤，防不勝防，後來兒子幫他在蒜田裝監視器，準備將錄到的畫面送至工廠；工廠也表示，如查獲一定嚴辦；外勞知道後，行徑已經收斂；但本國賊還是惡性不改，他睡在貨車上夜守蒜田，竊嫌看他睡熟，一樣照偷。
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