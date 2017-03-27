| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注 川普行情樂觀情緒降溫 美股三大指數大幅低開
 首頁 > 社會

夜宿蒜田大蒜一樣被偷 蒜農防竊傷腦筋

2017-03-27  21:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕大蒜今年受天候不穩定影響，減產約3至4成，溼蒜價格上揚，每台斤產地價已達40至45元，價格看好，慘遭肖小覬覦，大蒜農為確保收成，加裝監視器，夜守蒜田，還會被偷。

林姓蒜農種蒜已有一甲子，目前種有3分面積的大蒜，去年種蒜剛種下就遇到颱風，種蒜被沖出地面，農業災損初步已經通過，聽到行政院長林全說，補種有補貼，還以每台斤170元購買種蒜補種，結果政府複檢新種的蒜苗剛好發芽，居然被以損失率未達標準而取消救助金資格。

蒜農表示，今年大蒜受降雨量減少及颱風影響，蒜頭結球較小，但口感較辣，品質較往年好，但每分地產量約1500台斤，較往年的2500至3000台斤減少，雖然產地價喊到40至45元，但因種植成本太高，收益有限。

讓他最不滿的是，大蒜已經減產，但小偷卻防不勝防，過年前蒜田就開始被偷，竊嫌不是外勞就是慣竊，每次約4、50斤，防不勝防，後來兒子幫他在蒜田裝監視器，準備將錄到的畫面送至工廠；工廠也表示，如查獲一定嚴辦；外勞知道後，行徑已經收斂；但本國賊還是惡性不改，他睡在貨車上夜守蒜田，竊嫌看他睡熟，一樣照偷。

廣告
  • 夜宿蒜田，大蒜一樣被偷，蒜民防竊傷腦筋。（記者詹士弘攝）

    夜宿蒜田，大蒜一樣被偷，蒜民防竊傷腦筋。（記者詹士弘攝）

  • 今年蒜球結的較小，產量大幅減少。（記者詹士弘攝）

    今年蒜球結的較小，產量大幅減少。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大蒜 竊盜 蒜田
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：夜宿蒜田大蒜一樣被偷 蒜農防竊傷腦筋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.