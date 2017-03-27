男子去年持毒被逮 今年槍藏工具箱又被抓

2017-03-27 20:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北一名陳姓男子去年因持有200公克海洛因及安非他命，被警方查獲，移送偵辦，案件目前審理中。今年警方又接獲線報指出，陳男不思悔改，還擁槍自重，昨日再度前往陳男租屋處搜索，起出他藏有改造槍支、子彈及毒品上百公克，再一次被警方移送法辦。

基隆市警二分局偵查隊，去年偵辦陳男案件時，起出他身上的毒品200公克的海洛因及安非他命，認為他應該還藏有其他毒品，便持續追查；昨日見時機成熟，前往陳男位於蘆洲的住處搜索，在他的車上起出百公克的毒品。

陳男見難逃法網，便向警方表示：「被你們抓兩次有夠衰！」，帶員警到租用的停車格後方，找出白鐵工具箱，自己將「撿來的」改造手槍藏在那裡。警方帶著陳男將槍枝取出，並將他帶回訊問。

資深的刑警透露，陳男算是很大膽的犯嫌，放置槍枝的停車場算是半開放式的空間，只要有租用的車主就能進出，就有可能將槍枝取走。

警訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌，將陳男移送新北地檢署偵辦。