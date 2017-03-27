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台61線逼車惡霸 因強制罪被判刑

2017-03-27  21:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕常在台61線西濱公路逼車的王姓男子，因其惡形惡狀遭網友圍剿，也引起警方注意，在嗆警落網後，新竹地院依強制等罪判處拘役80天，得易科罰金。

橫行台61線的BMW逼車惡霸王姓男子，因多次逼迫、擦撞、嗆聲其他車輛，惡行惡狀被多名受害駕駛在臉書揪團，提醒用路人小心注意。

去年新竹市警方獲報，有人惡意逼車，將惡霸王男攔下，王男竟口出惡言嗆警，警方帶回偵訊比對身分後，才發現他就是引起網友公憤的逼車惡霸。

警方發現，王男駕駛BMW擦撞被害人車，見警車出現就加速逃逸，警方很快就將他攔下，王男竟不斷用三字經辱罵，還怒嗆「沒有教養的警察」，遭警以妨害公務逮捕。

警方共獲4人報案，情節均是王男不滿被害人，在馬路上逼車，攔下被害人，不僅三字經辱罵被害人，毀損車輛後視鏡，甚至動手打人，至於傷害部份事後均撤告。

王男在審理時均坦承犯行，同時也賠償4名被害人損失，新竹地院法官依4次強制罪各判拘役20日、侮辱公務員罪判20日，應執行拘役80日，易科罰金8萬元。

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  • 網友在臉書上呼籲注意攔車惡霸。（圖擷取自臉書）

    網友在臉書上呼籲注意攔車惡霸。（圖擷取自臉書）

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標題：台61線逼車惡霸 因強制罪被判刑


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