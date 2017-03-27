| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539開獎囉！
 首頁 > 社會

拆高架梁柱鋼模出意外 工人搶救無效2死1傷

2017-03-27  19:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市月眉路道路拓寬工程第二標施工處，今日上午發生工人墜落意外，造成3名工人死傷。下午4時許，原重傷被救回的工人尼彎多經搶救無效，宣告不致身亡。警方目前已約談藍姓工地主任及陳姓小包商，訊後將依業務過失致死罪移送基隆地檢署偵辦。

警方調查，案發當時承包廠商透過陳姓小包商找3名工人施作工程，陳男再透過朋友莉莉找人，將施作的工人送到承包商指定的地方，至於有無相關背景，均不知情。

據悉，陳男只要找來一名工人就能獲得數千元不等的仲介費，然後每天發給工人一千多元的工資，獲利頗豐。

基隆市政府工程處土木工程科及勞檢局人員，上午初步勘查後，認為施工單位有重大缺失，立即勒令停工。

廣告
  • 29歲印尼籍男子尼彎多下午因傷重搶救無效宣告死亡（記者吳昇儒攝）

    29歲印尼籍男子尼彎多下午因傷重搶救無效宣告死亡（記者吳昇儒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 工安意外 意外 鋼模 高架梁柱
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：拆高架梁柱鋼模出意外 工人搶救無效2死1傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.