拆高架梁柱鋼模出意外 工人搶救無效2死1傷
2017-03-27 19:27
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市月眉路道路拓寬工程第二標施工處，今日上午發生工人墜落意外，造成3名工人死傷。下午4時許，原重傷被救回的工人尼彎多經搶救無效，宣告不致身亡。警方目前已約談藍姓工地主任及陳姓小包商，訊後將依業務過失致死罪移送基隆地檢署偵辦。
警方調查，案發當時承包廠商透過陳姓小包商找3名工人施作工程，陳男再透過朋友莉莉找人，將施作的工人送到承包商指定的地方，至於有無相關背景，均不知情。
據悉，陳男只要找來一名工人就能獲得數千元不等的仲介費，然後每天發給工人一千多元的工資，獲利頗豐。
基隆市政府工程處土木工程科及勞檢局人員，上午初步勘查後，認為施工單位有重大缺失，立即勒令停工。
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