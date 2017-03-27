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老婦違規橫越馬路遭大貨車輾過 右膝以下截肢

2017-03-27  20:06

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮78歲陳姓老婦人，日前於中山路1段違規橫穿越馬路時，進入大貨車的視線死角，直接遭剛起步的大貨車輾過，右腳自膝蓋以下粉碎性骨折，送醫急救截肢保住一命，肇事的大貨車駕駛完全不知道已經壓到老婦人，直到熱心民眾追上前攔阻並報警，路口監視器揭露驚險一瞬間，警方也呼籲行人穿越馬路須遵守交通規則，也得提防大貨車或大客車的視線死角，以策安全。

警方調查，撿拾資源回收的陳姓老婦人，日前推著資源回收車行經埔里鎮中山路1段，距離七賢一街的路口號誌不到20公尺，但婦人卻趁路過車輛停等紅燈之際直接穿越馬路，沒想到推車走到一半，到了一部大貨車的右前方，號誌變綠燈，所有車輛開始起動，剛起步的大貨車張姓駕駛因視線死角未注意到婦人，直接將她輾過。

直到大貨車駛離，婦人從車底現身，痛苦舉手求救，後方遊覽車駕駛驚見老婦人倒臥血泊，趕緊停車擋路，避免二次意外事故，路過駕駛趕緊打電話報警、叫救護車，將右小腿被壓得血肉模糊的婦人送醫救治，由於粉碎性骨折，傷勢嚴重，自右膝以下截肢，保住一命。

至於肇事的大貨車駕駛渾然不知，直行約100多公尺，直到熱心民眾追上前按喇叭示意停車，才知已經發生車禍，更險釀人命，警方已調閱路口監視器畫面，進一步釐清肇事責任。

警方表示，大貨車與大客車的左右後視鏡兩側及車頭前方易有視線死角，行人及機車應避免進入這個危險區域，以策安全。

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  • 路口監視器拍下婦人推著資源回收車準確穿越馬路。（記者佟振國翻攝）

    路口監視器拍下婦人推著資源回收車準確穿越馬路。（記者佟振國翻攝）

  • 婦人行經大貨車的右前車頭，為視線死角，大貨車駕駛未注意，綠燈直接起步，將婦人輾過。（記者佟振國翻攝）

    婦人行經大貨車的右前車頭，為視線死角，大貨車駕駛未注意，綠燈直接起步，將婦人輾過。（記者佟振國翻攝）

  • 大貨車輾過婦人後繼續行駛，婦人才從車底露出，痛苦舉手求救，嚇壞後方的駕駛。（記者佟振國翻攝）

    大貨車輾過婦人後繼續行駛，婦人才從車底露出，痛苦舉手求救，嚇壞後方的駕駛。（記者佟振國翻攝）

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