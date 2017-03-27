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擬修法殺人罪無追訴期 彭案專案小組不解散

2017-03-27  21:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕民進黨立委王定宇等人提案，欲修法取消「致人於死」罪的

追訴期，法務部透露去年12月3日逾追訴期的彭婉如命案，目前檢方未提出結案，未來修法可望回溯適用新法，高市警局刑大強調彭案將雖屆滿20年，不管追訴時效是否消滅，專案小組不會解散。

彭婉如專案小組透露，彭案2千多萬元破案獎金還在，今年迄今雖未獲檢舉或情資，但去年底曾有里長檢舉鄰居可能涉案，高市警方趕在彭婉如「1201專案」20年追訴期限，盼能出現奇蹟破案，雖然檢方後來認定彭婉如應是12月3日遭殺害，棄屍鳥松倉庫旁空地，追訴期應修延2天，可惜最後仍無功而返。

專案人員相信只要彭案未過追訴期，尚未結案，終有見曙光的一日，檢舉情資就不會中斷，但就算過了追訴期，法律不溯及既往，專案小組也不會放過任何破案契機，案情後續發展若發現新事證而破案，凶手曾是先前已列清查、蒐證對象，仍需接受法律制裁，

不過，若因20年時效消滅，也只能依法處分不起訴，未來立法院修法後，只要法務部認定彭案能獲適用，一旦破案將大快人心。

85年11月30日，民進黨婦女部主任彭婉如南下高雄參加會議，當晚她搭計程車離開尖美飯店後便天人永隔，12月1日警方獲報彭女失蹤，12月3日被工人發現陳屍鳥松倉庫旁空地，遭砍35刀，當時的高雄縣市警局共組「1201」專案小組偵辦。

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  • 彭婉如命案檢警掌握鐵皮上的血賤痕和血掌印，強調專案小組不解散。（記者黃良傑攝）

    彭婉如命案檢警掌握鐵皮上的血賤痕和血掌印，強調專案小組不解散。（記者黃良傑攝）

  • 彭婉如命案發生逾20年，鳥松陳屍處已被蓋起倉庫。（記者黃良傑攝）

    彭婉如命案發生逾20年，鳥松陳屍處已被蓋起倉庫。（記者黃良傑攝）

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