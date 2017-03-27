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打翻咖啡下藥 婦迷昏男洗劫財物

2017-03-27  20:13

〔記者王定傳／新北報導〕新北市64歲鄭姓婦人今年2月間，搭訕單姓男子，相約前往超商聊天，卻藉故打翻他的咖啡，趁單男拿衛生紙時偷放安眠藥，帶他到旅館洗劫財物；新北地檢署今依強盜罪嫌起訴鄭婦。

檢警調查，今年2月16日早上10時許，鄭婦先在板橋某菜市場內以買賣玉器等理由，結識單男後，邀他到附近超商聊天，卻藉機打翻單男的咖啡，趁他去拿衛生紙時，偷放安眠藥。

單男喝下後昏昏欲睡，鄭見狀提議到旅館休息，趁他熟睡之際，拿走他皮夾內3000元現金及金項鍊，警方獲報隨即循線將鄭婦逮捕；她坦承犯行。

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  • 新北地檢署。（記者王定傳攝）

    新北地檢署。（記者王定傳攝）

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