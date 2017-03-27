北捷電梯維護廠商遭停業 聲請停止執行被駁回

2017-03-27 19:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕國內最大電梯承包商「台灣通力電梯」，今年初被台北市政府查出其位於好市多內湖分公司的電梯維護保養紀錄有簽名不符狀況，因而遭北市府勒令停業，業者事後向台北高等行政法院聲請「停止執行」，但北高行認定本案牽涉重大公共利益，不宜停止，且繼續執行上不致造成業者難以回復之損害，今予以駁回。

據悉，通力電梯承作的好市多內湖分公司升降設備，今年1月24日間被北市府查核有維護保養紀錄簽名不符的狀況，其中甚至出現非專業人員之簽名，相關單位因而命業者限期改善，不料2月間北市府再度派員前往查核，仍發現有保養紀錄表填寫不實之缺失，因此處分業者停業1年。

業者於本月10日向法院聲請停止執行，但北高行判決認為，業者未說明本案有何緊急情事需法院即時處理，聲請於法未合，且原處分涉及公共場所的升降設備安全性，事關重大公共利益，也不應貿然停止執行。

判決並指出，業者被停業後，與之有合約的單位即被通知要另覓專業合格保養廠商，加上建築物升降設備的保養維護業務並非通力獨佔，繼續執行並不至於對公益造成重大不利損害；此外該項處分效力僅及於台北市內，業者在其他縣市仍可正常營業，其遭停業的損害也都可以用金錢補償，應不至於對業者造成無法回復的嚴重損害。