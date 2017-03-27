| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

驚！工地內機器倒塌壓人 外籍男幸運逃死劫

2017-03-27  18:22

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區中興路三段，今日下午近5時許驚傳工安意外，1名27歲外籍移工在工地內處理廢棄建材、廢土時，身旁的機器突然倒塌，男子閃避不及，當場被壓傷右肩膀，受困機器底下，警消獲報趕赴現場，搬起機器協助男子脫困，經查其右肩撕裂傷，所幸未傷及頭部，意識清楚，目前已被送往醫院救治，相關單位也到場調查，釐清事發經過。

廣告
  • 警消人員協助外籍男子脫困。（記者曾健銘翻攝）

    警消人員協助外籍男子脫困。（記者曾健銘翻攝）

  • 外籍男子遭機器壓傷。（記者曾健銘翻攝）

    外籍男子遭機器壓傷。（記者曾健銘翻攝）

  • 外籍男子被壓在機器下。（記者曾健銘翻攝）

    外籍男子被壓在機器下。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 壓傷 工地 機器倒塌
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：驚！工地內機器倒塌壓人 外籍男幸運逃死劫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.