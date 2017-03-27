驚！工地內機器倒塌壓人 外籍男幸運逃死劫

2017-03-27 18:22

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區中興路三段，今日下午近5時許驚傳工安意外，1名27歲外籍移工在工地內處理廢棄建材、廢土時，身旁的機器突然倒塌，男子閃避不及，當場被壓傷右肩膀，受困機器底下，警消獲報趕赴現場，搬起機器協助男子脫困，經查其右肩撕裂傷，所幸未傷及頭部，意識清楚，目前已被送往醫院救治，相關單位也到場調查，釐清事發經過。