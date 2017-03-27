屁孩求救還嗆消防員 酒醒到分隊道歉

2017-03-27 19:40

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基市消防局信二分隊今凌晨接獲民眾報案指出，一名王姓少年在KTV歡唱喝酒時，眼睛不慎被香菸燙傷。救護人員趕抵現場，詢問王姓少年能否步行上救護車時，卻引發少年友人不滿，開罵三字經，甚至作勢打人的動作。救護人員將患者送上救護車後，立刻報警處理。少年的友人到醫院之後，自知理虧，待酒醒之後，到分隊向消防隊員道歉。

信二消防分隊救護人員到達現場，發現王姓少年倒在地上，頻頻說眼睛不舒服，隊員詢問他是否能步行上救護車，可以加快送醫速度，若用擔架會比較慢。但是卻引起他的友人不滿，頻頻在路旁咆哮，要救護人員將擔架搬下救護車，要讓王姓少年躺上擔架送往衛生福利部立基隆醫院。

救護人員表示，基隆醫院並無眼科急診，必須送往長庚醫院才行，再次引起患者友人騷動，作勢要毆打救護人員還說要投訴。

救護人員趕緊將患者抬上擔架，送往醫院時，擔心又被騷擾，便撥打110向警方求援。

員警趕抵醫院時，王姓少年的友人酒意漸退，向警方表示不會找麻煩，過了數小時後，自知理虧，早上就跑到分隊要向救護的隊員道歉，也獲得原諒。

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