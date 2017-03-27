2德國車疑酒駕競速分別撞 爸寶駕駛還讓爸出面頂罪

2017-03-27 19:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東崁頂鄉今天凌晨發生2輛德國車疑似競速後卻發生擦撞的嚴重車禍，其中駕駛黑色BMW的38歲張姓男子因酒後駕車，事發後就CALL爸爸到場，最後竟還是爸爸出面頂替，警方聞訊直搖頭「爸寶就算了，竟還讓爸爸被送辦！」。

今天凌晨零時許，38歲張男和25歲張姓男子在潮州鎮飲酒後分別駕著黑色BMW轎車和白色福斯鋼砲欲返回萬丹和新園住處，但在行經崁頂力社路段時，2人卻疑似酒後在狹小庄內道路競速，不慎擦撞後飛噴，黑車先撞上路燈再旋轉至少3圈才在約30公尺外停下，車頭全毀地上滿是油水，不過張男神奇無大礙。

後方白車則是把另支電線桿撞成3截，掉下的電桿把車體壓變形，張姓駕駛受困，最後經送醫送院觀察，強大撞擊聲響更是驚醒附近居民，從睡夢中驚醒的居民更形容：「以為是飛彈！」。

不過警方到場時卻是1名57歲的張姓男子向警方供稱黑車由他所開，但他毫髮無傷，且在調閱監視器後，發現下車打電話的男子身形不同，覺得事有蹊蹺追問，這才突破心防這讓張父吐實。

警方表示，駕黑車的張男下車先急CALL父親，張父到場擔心張男酒駕又可能撞死人，為讓孩子躲避刑責竟冒名頂替，經警方詳查才發現實情，警方隨後通知駕車張男酒測，發現其酒測值達0.63mg/L，警方到場時張男都躲在50公尺外的騎樓窺看，全案經偵詢，父子2人皆送辦，張男依酒駕、肇逃罪名送辦，張父則是吃上冒名頂替罪嫌。

駕白車的張男則有胸部挫傷現像，現於東港安泰醫院住院觀察中，雖已抽血，但是否酒測仍待驗。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆