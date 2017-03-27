應召女要價7千被打槍 咬馬伕躲裁罰
2017-03-27 21:29
［記者黃旭磊／高雄報導］左營區1名應召女要價7千元，被嫖客以「本人跟照片差太多」為由打槍，僅給2百元小費，應召女走出馬路見警，指控馬伕媒介性交易，躲過社維法裁罰。
左營警方今天表示，王女（36歲） 身高約165公分，於26日下午4點半許，穿著爆乳、短裙洋裝步出政德路某旅館，準備進入廖男（37歲，詐欺、公共危險）駕乘自小客，警上前盤查，王女坦承以7千元代價與男客約定性交，被打槍後拿2百元小費離開，至於客人由廖男介紹。
廖嫌供稱只負責載小姐，每趟抽頭2百元，因工作難找勉強開車度日，並未媒介色情，希望警方從輕發落。
警方表示，根據王女指證及錄影等證物，廖嫌涉及在馬路公共場合媒介色情，依刑法妨害風化等罪嫌送辦。
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