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朴子溪驚見女浮屍 救援人員拉上岸

2017-03-27  17:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子溪今天傳出一起溺斃案件，有民眾在朴子大橋附近看到有人體在溪內飄盪，趕緊報案；嘉義縣消防局人員前往救援，將遺體打撈上岸，確認死者是一名中年女子，警方調查，女子身穿桃紅色外套和運動長褲，研判死亡多日，但身上並無證件，正在調查死者身分。

今天下午3點多，民眾在朴子市與六腳鄉交界的朴子大橋附近發現有浮屍，經嘉義縣消防局朴子、六腳消防分隊人員前往救援，打撈上岸；女子遺體已經浮腫，雙眼突出，警方正在調查附近是否有人失蹤，並請民眾協助瞭解，若有符合特徵的家人失蹤，可到朴子警分局朴子派出所瞭解。

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  • 救援人員在朴子溪將浮屍打撈上岸。（記者林宜樟翻攝）

    救援人員在朴子溪將浮屍打撈上岸。（記者林宜樟翻攝）

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