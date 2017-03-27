計程車司機停專用格被拖吊 法官判違法

圖為案發地點的計程車專用停車格。（記者蔡彰盛攝）

2017-03-27 17:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕計程車司機把車停在計程車專用停車格，人可以下車嗎？警方說不行，但法官認為可以！

有計程車司機將車停在計程車專用候客停車格內，因內急下車一會，車子就被拖吊，法官認為停車格並未設置任何標誌，也沒有畫上禁止停車標線，因此判決撤銷罰單。

王姓計程車司機說，去年6月底在新竹國軍醫院前方的計程車停車格候客，突然肚子滾痛，下車跑到醫院內解決，事後卻發現停車格內的車子竟不見了，才知遭警方拖吊車拖走。

王姓司機不僅要付拖吊費700元外，還吃上「停車位置不依規定」罰單，遭罰600元，讓他痛失1300元。王姓司機說，他本來就在那裡排班，當天是肚子痛上廁所，出來就發現車被拖了，停車格是有計程車專用字樣，屬合法停車，要求法官撤銷罰單。

新竹市警方交通隊向行政庭法官表示，現場是計程車停車位，依市府規定停車位是供計程車臨時候客排班用的，不是計程車停車用，駕駛不能離座停車，違規事實明確。

不過，法官認為，雖市府表示該車位是供計程車司機臨時排班候客用，不是計程車停車使用，司機是不能離開座位的。但法官發現，現場停車格並未設置任何標誌指出專用停車格僅供臨時停車；且也沒有畫上禁止停車標線，且王男開的計程車停放在計程車專用停車格，而警方開立罰單「停車位置不依規定」，顯然有誤，因此判准撤銷600元罰單。