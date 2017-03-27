台南下營民宅火警 疑行動電源充電惹禍

疑民宅2樓起火點。（記者楊金城攝）

2017-03-27 17:42

〔記者楊金城／台南報導〕下營區中午發生民宅火警，53歲陳姓屋主受困屋頂，幸好消防隊員及時救援，屋主質疑是行動電源充電時，不慎爆裂引起火勢，起火原因有待調查釐清。

台南市消防局接獲火警報案後，出動下營、麻豆、學甲、柳營分隊的11輛消防車前往灌救，屋主為了逃生，逃往屋頂受困，下營消防分隊先抵達現場，立即從3樓架梯救出陳姓屋主，幸僅輕微嗆傷。

有鄰居聽到「砰」聲巨響，出門查看就發現民宅冒出火煙，趕緊報案。屋主指出，為行動電源充電時，突然砰一聲開始冒煙起火。家人說，行動電源原先已準備給資源回收，沒想到出事。

火警在20分鐘內就被撲滅，初步研判因使用電器不當起火，詳細起火原因有待進一步調查釐清。