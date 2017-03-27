遇警車急剎惹警起疑 飄K味被抄大量K毒遭收押

通霄警分局執勤員警在葉男車內起出K他命毒品27包重463公克、現金及電子磅秤等物。（記者張勳騰翻攝）

2017-03-27 16:55

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮一名葉姓男子昨晚深夜駕車載著范姓友人外出，2人疑似在車內拉K疑晃神，遇見前方警察路檢，心虛之虞踩了一下剎車，員警見狀直覺有異，盤查發現車內飄出濃厚K味，更在駕駛座下發現一個袋子，起出K他命毒品27包重463公克、現金、電子磅秤等物，葉男坦承都是他所有，但否認販賣；今天依毒品危害條例送辦，葉男被聲請羈押獲准。

通霄警分局社苓派出所長周國平、警員張仲凱、王郁桑，昨晚執行路檢勤務時，看見一部小客車駛近路檢點突然減速直覺有異，予以攔查，葉姓（25歲）駕駛將車窗搖下，隨即飄出一陣陣濃濃K他命的塑膠臭味，眼尖的員警更在駕駛下方發現一個袋子，要求葉男打開後發現裡頭全是K他命毒品，共27包重463公克、員警並在袋內起出電子磅砰、K盤、12萬多元、手機3支，懷疑葉男是毒品盤商，帶回偵辦。

葉男見東窗事發，還連忙請律師到場為他辯護，他向警方供稱，K毒是在台中市向不知名男子以10萬元購得，準備自己和范姓朋友「慢慢使用」，否認販賣。員警則反問既是如此何苦還要自備分裝袋及電子磅砰？懷疑他涉嫌販毒。

葉男被移送苗栗檢方，因持有毒品數量龐大，聲請羈押獲准，范男則諭知交保候傳。

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