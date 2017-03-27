逆向行駛撞警車 老婦竟斥責：警車突然衝出來
2017-03-27 17:37
廖姓婦人（穿紅衣者）逆向行駛，正面撞上警車。（記者張瑞楨攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕三寶？台中市警局五分局的巡邏警車，今天（27日）下午4時左右，在台中市北屯區北屯路上，被駕駛豐田自小客車的廖姓老婦人迎面撞上，廖婦逆向行駛，但她卻認為錯在警察，還頗不高興說：「警車怎麼突然衝出來？」，五分局交通分隊說，沒有人受傷，僅是車子受損的財物損失，損失也不嚴重，雙方談妥理賠則可。
台中市北屯區北屯路的消防局北屯消防分隊前方分隔島，設有一個缺口，方便救護車與消防車進出，不過，這個缺口禁止迴轉，消防分隊旁則有一條小巷弄，廖姓婦人可能貪圖便利，在下午4時車水馬龍時刻，她從北屯路的分隔島缺口左轉，可能是想逆向行駛一小段距離，再進入上述的小巷弄內，沒想到警車從小巷弄駛入北屯路，雙方就在路口處正面相撞。
整條北屯路因這起小車禍而癱瘓，五分局交通分隊趕緊派人處理事故並測量繪製現場，很快就把車禍阻礙排除，廖姓婦人頗不高興說，她只想穿越馬路，卻沒想到警車突然從巷弄內衝出來，警方則表示，這只是財物損失的小車禍，雙方談妥理賠即可。
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