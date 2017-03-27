偷完藝人謝麗金的店被逮 慣竊南下台中再踢鐵板

2017-03-27 16:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕國中肄業有30多項竊盜前科的施姓男子，本月12日才偷了藝人謝麗金與友人合資的酒吧Lounge Bar「C'est si Bon」，被台北警方逮捕，卻被檢察官交保候傳，他換地點犯案，本月26日跑到台中市偷早餐店，仍舊踢到鐵板，被台中市二分局育才派出所查獲，更扯的是，他隨身攜帶手套、起子等犯罪工具，他解釋說，他是工人，隨身帶這些工具，是很合理的。

育才所調查，施男（50歲）藝人謝麗金與友人合資的酒吧Lounge Bar「C'est si Bon」，在今年2月15日開幕，不到一個月，3月12日就被國中肄業打零工維生的施姓男子（50歲）「光顧」，施嫌把整台收銀機搬走，店家損失約2萬多元，數天後施男被台北警方逮捕，但檢察官裁定交保。

施嫌被釋放之後，自認在台北市偷到藝人的店，很可能會被北市警方鎖定，遂南下到台中市犯案，本月26日晚間潛入中市北區三民路三段的一家早餐店行竊，他也是鎖定收銀機，先破壞店內收銀機（價值約3000元），拿到現金5000元與ipod touch（價值約8000元），店家損失1萬6000元，不過，他還是踼到鐵板，翌日就被育才派出所員警查獲，全案竊盜罪嫌移送偵辦。

警方逮捕他時，發現他有30多項竊盜前科，施嫌是標準的竊盜慣竊，隨身攜帶作案工具，包括棉手套、手電筒、老虎鉗、螺絲起子等，見到下手目標就隨即侵入屋內行竊，他還解釋說，他身為打零工的工人，隨身攜帶這些工具，也是很合理的。

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