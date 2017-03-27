偷完藝人謝麗金的店被逮 慣竊南下台中再踢鐵板
2017-03-27 16:23
〔記者張瑞楨／台中報導〕國中肄業有30多項竊盜前科的施姓男子，本月12日才偷了藝人謝麗金與友人合資的酒吧Lounge Bar「C'est si Bon」，被台北警方逮捕，卻被檢察官交保候傳，他換地點犯案，本月26日跑到台中市偷早餐店，仍舊踢到鐵板，被台中市二分局育才派出所查獲，更扯的是，他隨身攜帶手套、起子等犯罪工具，他解釋說，他是工人，隨身帶這些工具，是很合理的。
育才所調查，施男（50歲）藝人謝麗金與友人合資的酒吧Lounge Bar「C'est si Bon」，在今年2月15日開幕，不到一個月，3月12日就被國中肄業打零工維生的施姓男子（50歲）「光顧」，施嫌把整台收銀機搬走，店家損失約2萬多元，數天後施男被台北警方逮捕，但檢察官裁定交保。
施嫌被釋放之後，自認在台北市偷到藝人的店，很可能會被北市警方鎖定，遂南下到台中市犯案，本月26日晚間潛入中市北區三民路三段的一家早餐店行竊，他也是鎖定收銀機，先破壞店內收銀機（價值約3000元），拿到現金5000元與ipod touch（價值約8000元），店家損失1萬6000元，不過，他還是踼到鐵板，翌日就被育才派出所員警查獲，全案竊盜罪嫌移送偵辦。
警方逮捕他時，發現他有30多項竊盜前科，施嫌是標準的竊盜慣竊，隨身攜帶作案工具，包括棉手套、手電筒、老虎鉗、螺絲起子等，見到下手目標就隨即侵入屋內行竊，他還解釋說，他身為打零工的工人，隨身攜帶這些工具，也是很合理的。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- YouBike去年大當機 搞鬼「內賊」被起訴
- 刑法修正案 重罪追訴時效擬改「無限期」！
- 驚險！拖板車放煙火 竟倒退嚕變自走砲
- 窮到沒錢回家 白吃白喝還叫6妹陪
- 偷iPhone跳樓斷腿 糗賊「跳進」通訊行銷贓
網友回應
熱門新聞
- 捐助財團法人？政府清查失控 2000億元
- 女嫌下手暗殺後 金正男對她說了3個字...
- 到高市議會施政報告 花媽：會珍惜市長職務每一天
- 自由談》在鳥籠內玩小兒科把戲！
- 特首出爐秋後算帳？「雨傘革命」9人遭預約起訴
- 王若琳換裝超緊繃 為歌迷自討苦吃
- 一樣是道歉紙條 「好心人」待遇大不同...
- 獨裁總統無罪釋放 這部片大家搶看
- 竹市5大建設獲278億 林智堅：今年是關鍵年
- 明代包拯孫墓出土 遺體完整、官服幾無破損
- MLB》郭泓志熱身賽登板2局無失分 解決美國隊第4棒
- 蔡正元再批馬 馬辦：洪秀柱管不住部屬？
- 撞到牛！ 台鐵區間車損壞嚴重無法行駛
- 台南平實營區公園 獲2017年建築園冶獎
- 柯當「 南向」 馬前卒 隨行議員、媒體冷清
- 沈玉琳背法條跟謝震武拚了 只因老婆一句話
- 課綱恐來不及 國教盟籲大學考招也暫緩
- 1.2升Turbo動力小型Crossover Peugeot 2008 1.2 PureTech 法系小型Crossover改頭換面
- 國發基金通過 投資寶德能源、活水貳社企創投基金
- 爭取台積電到高雄 花媽：期待給高雄一個機會
- NBA》哈登魏少難割愛 Kobe支持「雙MVP」
- 中企墨國囤鋁案外案 美籍華商來台告侵占
- 10元阿嬤的故事 澎縣府列鄉土教材
- MLB》762轟真不是蓋 邦茲52歲照樣敲全壘打（影音）
- 蘭展營業額創新高 生技、文創商機無限
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Southeast, South Asian numbers set tourism record high
- MLB》薛哲手傷調整不及 小史睽違兩年再投開幕戰
- 鄭鎧文滿貫砲 雙響5打點轟垮兄弟
- 〈50 Plus〉往事可以如煙
- 穿內搭褲不能登機？這家航空公司超堅持
- 林昌勇被盜本壘主播太嗨 大聯盟也驚呆了（影音）
- 外媒比較台港：小英勝選謝人民 林鄭月娥謝選委
- 凍齡黎姿10年後再同框「她」 哪張才是新拍的？
- 樂齡組賽客家歌 落拍也不氣餒
- 驚悚！上健身房練腿力 男子左腿硬生被折斷
- 星期專訪─科技部長陳良基︰前瞻建設提升數位環境 建構AI留人才
- 天氣回溫 葉蟎危害溫室葡萄
- 用豆干做春天表情 姊妹檔摘冠亞軍
- 金融研究基金績效不彰 立委促裁撤 金管會不依
- 好感人背影 張柏芝大熱天扛Lucas有洋蔥
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：偷完藝人謝麗金的店被逮 慣竊南下台中再踢鐵板
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分