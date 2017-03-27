| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

偷完藝人謝麗金的店被逮 慣竊南下台中再踢鐵板

2017-03-27  16:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕國中肄業有30多項竊盜前科的施姓男子，本月12日才偷了藝人謝麗金與友人合資的酒吧Lounge Bar「C'est si Bon」，被台北警方逮捕，卻被檢察官交保候傳，他換地點犯案，本月26日跑到台中市偷早餐店，仍舊踢到鐵板，被台中市二分局育才派出所查獲，更扯的是，他隨身攜帶手套、起子等犯罪工具，他解釋說，他是工人，隨身帶這些工具，是很合理的。

育才所調查，施男（50歲）藝人謝麗金與友人合資的酒吧Lounge Bar「C'est si Bon」，在今年2月15日開幕，不到一個月，3月12日就被國中肄業打零工維生的施姓男子（50歲）「光顧」，施嫌把整台收銀機搬走，店家損失約2萬多元，數天後施男被台北警方逮捕，但檢察官裁定交保。

施嫌被釋放之後，自認在台北市偷到藝人的店，很可能會被北市警方鎖定，遂南下到台中市犯案，本月26日晚間潛入中市北區三民路三段的一家早餐店行竊，他也是鎖定收銀機，先破壞店內收銀機（價值約3000元），拿到現金5000元與ipod touch（價值約8000元），店家損失1萬6000元，不過，他還是踼到鐵板，翌日就被育才派出所員警查獲，全案竊盜罪嫌移送偵辦。

警方逮捕他時，發現他有30多項竊盜前科，施嫌是標準的竊盜慣竊，隨身攜帶作案工具，包括棉手套、手電筒、老虎鉗、螺絲起子等，見到下手目標就隨即侵入屋內行竊，他還解釋說，他身為打零工的工人，隨身攜帶這些工具，也是很合理的。

相關影音

廣告
  • 施嫌辯稱他是打零工的工人，攜帶起子等工具，是很合理的。（記者張瑞楨翻攝）

    施嫌辯稱他是打零工的工人，攜帶起子等工具，是很合理的。（記者張瑞楨翻攝）

  • 施嫌共有30多項前科。（記者張瑞楨翻攝）

    施嫌共有30多項前科。（記者張瑞楨翻攝）

  • 施嫌（圖下）潛入早餐店，還用手遮臉，防止監視器拍到。（記者張瑞楨翻攝）

    施嫌（圖下）潛入早餐店，還用手遮臉，防止監視器拍到。（記者張瑞楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 竊盜 謝麗金
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：偷完藝人謝麗金的店被逮 慣竊南下台中再踢鐵板


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.