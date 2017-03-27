基隆月眉路拓寬工程勒令停工 3死傷者全是逃逸外勞

現場鋼模及安全梯散落一地（記者吳昇儒攝）

2017-03-27 13:36

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市月眉路道路拓寬工程第二標施工處，今日上午發生工人墜落意外，造成3名工人1死1重傷1輕傷。警方追查3人身分時，發現居然是印尼籍的逃逸外勞，雇用的小包商得知外勞死傷後，暫時失聯逃逸。基隆市政府工程處土木工程科及勞檢局人員，上午初步勘查後，立即勒令停工。

警方調查，3名外勞來自印尼，來台一年多，逃離願先雇用的工地，四處打零工，今日上午原預計要將20米高樑柱上的鋼模拆下，疑因土石或是螺絲鬆脫，鋼鐵重量扯落安全梯，梯內的3人紛紛跌落地面，其中站在最高的男子當場死亡。