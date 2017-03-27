實在太餓！ 男子偷麵包果腹後自首

2017-03-27 13:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市劉姓男子26日晚間走進龍潭警分局石門派出所，自首他偷竊便利商店的麵包填飽肚子，警方調查後將他依竊盜罪函送，警方說，劉男獨力照顧罹患精神疾病的母親與哥哥，入不敷出才涉竊。警方除自掏腰包買民生物資送到劉家外，也已通報社福單位介入關心。

劉姓男子（23歲）26日晚間走進派出所後，就對著值班台警員陳佶汎說：「我偷了麵包，前來自首！」警方聯絡遭竊的文化路上便利商店，調閱監視器，果真看到劉男站在店內麵包貨架前，猶豫10餘分鐘，等到店員進入倉庫後，就拿起麵包快步離開便利商店。

劉男供稱，他的肚子實在太餓了，才會出此下策偷麵包果腹，吃下麵包後，罪惡感油然而生，就決定向警方自首。警方追問得知，劉男靠打零工獨力照顧罹患精神疾病、領有手冊的母親與哥哥，因入不敷出，家裡已被斷水斷電，他很憂心母親與哥哥肚子也餓了很久。

警方一方面依法究辦劉男的刑責，一方面集資買了白米等民生物資與晚餐，送到劉家去慰問劉男的母親與哥哥，警方說，已通知里長聯絡社福單位，希望未來能持續關心劉家，以免再發生他們三餐不繼的狀況。