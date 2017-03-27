| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

櫃姐line群組譙三字經 判公然侮辱

2017-03-27  12:56

〔記者蔡清華／高雄報導〕知名化妝品專櫃小姐因業績糾紛鬧的很不愉快，前年11月間，鄭姓女子竟在公司內部line群組，接連以「賤貨」、「Ｘ你媽」、「Ｘ巴毛」等不雅字句對曾姓同事開罵，橋頭地院審結判鄭女公然侮辱罰金4000元。

調查指出，鄭女與曾女為台灣某知名化妝品專櫃同事，2 人因有工作上業績糾紛，於民國104 年11月21日18時許，鄭女以暱稱在其所屬公司「ＸＸ南區員工」LINE群組中，張貼「幹」、「Ｘ你媽」、「Ｘ巴毛」、「賤貨」等語辱罵曾女。

被告於法院審理時坦承不諱，群組內專櫃同事有16人加入，南區員工得共聞共見，法官認定被告侮辱行為已達於「特定多數人」得以共見之程度，且令告訴人感到難堪、不快，自屬足以貶損告訴人名譽、尊嚴之評價，尚未能與告訴人達成和解，判處罰金新臺幣4000元，得易服勞役，全案仍可上訴。

廣告
  • 化妝品專櫃小姐因業績糾紛line群組譙同事挨告。示意圖（資料照）

    化妝品專櫃小姐因業績糾紛line群組譙同事挨告。示意圖（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：櫃姐line群組譙三字經 判公然侮辱


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.