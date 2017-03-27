櫃姐line群組譙三字經 判公然侮辱
2017-03-27 12:56
〔記者蔡清華／高雄報導〕知名化妝品專櫃小姐因業績糾紛鬧的很不愉快，前年11月間，鄭姓女子竟在公司內部line群組，接連以「賤貨」、「Ｘ你媽」、「Ｘ巴毛」等不雅字句對曾姓同事開罵，橋頭地院審結判鄭女公然侮辱罰金4000元。
調查指出，鄭女與曾女為台灣某知名化妝品專櫃同事，2 人因有工作上業績糾紛，於民國104 年11月21日18時許，鄭女以暱稱在其所屬公司「ＸＸ南區員工」LINE群組中，張貼「幹」、「Ｘ你媽」、「Ｘ巴毛」、「賤貨」等語辱罵曾女。
被告於法院審理時坦承不諱，群組內專櫃同事有16人加入，南區員工得共聞共見，法官認定被告侮辱行為已達於「特定多數人」得以共見之程度，且令告訴人感到難堪、不快，自屬足以貶損告訴人名譽、尊嚴之評價，尚未能與告訴人達成和解，判處罰金新臺幣4000元，得易服勞役，全案仍可上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 刑法修正案 重罪追訴時效擬改「無限期」！
- YouBike去年大當機 搞鬼「內賊」被起訴
- 下藥迷昏女保險員指侵 色老闆被二審判五年刑
- 基於義憤殺父母 擬比照普通殺人罪量刑
- 暴走男 毆運將、咬警察、踹檢署門
網友回應
熱門新聞
- 捐助財團法人？政府清查失控 2000億元
- MLB》郭泓志熱身賽登板2局無失分 解決美國隊第4棒
- 侯怡君暴哭 難忘她訕笑共事一夫
- 自由共和國》郭永興 ／鎖定「菁英社群」的日本南向政策
- 日山形縣學生Long Stay 交流兩縣文化與特產
- 宏達電Vive行銷大手筆 合作電影《一級玩家》明年上映
- NBA》擺脫傷勢困擾 七六人狀元大秀高難度灌籃（影音）
- 用豆干做春天表情 姊妹檔摘冠亞軍
- 自由廣場》應在誰家後院採礦？
- 明代包拯孫墓出土 遺體完整、官服幾無破損
- 女嫌下手暗殺後 金正男對她說了3個字...
- 美俄州夜店槍案無關恐攻 兇手多人
- 6大墓區、4大景點交管 昨見成效
- 軌道載運人次今年可望超越公車 鄭運鵬：應盡速推動跨運具轉乘優惠
- 〈熱門族群〉高現金殖利率行情帶動 營建股強過大盤
- 超商打工折抵替代役期？ 役政署：大學軍訓才能抵
- 夏有觀光客 冬有ＭＷＣ
- 蛇姬淋雨改賣二手衣 胡睿兒戒毒胖一圈
- 時尚老佛爺加持 羅伯派汀森再出招
- 前瞻計畫軌道建設 賀陳旦：不是平均分配
- 曾入選「全球怪餐廳」「伍角船板」月底收攤
- 中信銀東京分行喬遷 台日貴賓出席盛會
- 彰市2波推擠衝突 警力化解
- （影音）杜汶澤爆氣飆國罵 Freddy奪麥說...
- 「巴掌嬰」上一軍 林航：像做夢！
- 科技人回鄉種蘆筍首當新農人 為了........
- NBA》魏少抓板太瘋狂 隊友踉蹌仆街（影音）
- 境外、延畢生納入 大學生總量改變
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 2018 elections crucial to KMT’s survial, Hau says
- 「穿針引線修本書」展 教你修護書籍
- 五月天乘載歌迷夢飛翔 「菜頭粿」只喝水龍頭的水
- 林鄭月娥當選香港特首 港人批北京傀儡
- 〈熱門族群〉虧得一塌糊塗 太陽能矽晶圓廠等待黎明
- 爭取宜蘭縣長 宜市長江聰淵︰絕不缺席
- 再不交代勞軍捐流向 葉俊榮：不排除解散婦聯會
- UVL》大專聯賽男女金「排」 台師大包辦
- SBL》裕隆第4節失守 達欣2連勝
- 美國人退休金 需備100萬美元才夠
- 糖尿病婦腳麻摔倒 下肢動脈阻塞險截肢
- 6000球迷聲援 台灣男足惜敗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：櫃姐line群組譙三字經 判公然侮辱
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分