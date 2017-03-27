櫃姐line群組譙三字經 判公然侮辱

2017-03-27 12:56

〔記者蔡清華／高雄報導〕知名化妝品專櫃小姐因業績糾紛鬧的很不愉快，前年11月間，鄭姓女子竟在公司內部line群組，接連以「賤貨」、「Ｘ你媽」、「Ｘ巴毛」等不雅字句對曾姓同事開罵，橋頭地院審結判鄭女公然侮辱罰金4000元。

調查指出，鄭女與曾女為台灣某知名化妝品專櫃同事，2 人因有工作上業績糾紛，於民國104 年11月21日18時許，鄭女以暱稱在其所屬公司「ＸＸ南區員工」LINE群組中，張貼「幹」、「Ｘ你媽」、「Ｘ巴毛」、「賤貨」等語辱罵曾女。

被告於法院審理時坦承不諱，群組內專櫃同事有16人加入，南區員工得共聞共見，法官認定被告侮辱行為已達於「特定多數人」得以共見之程度，且令告訴人感到難堪、不快，自屬足以貶損告訴人名譽、尊嚴之評價，尚未能與告訴人達成和解，判處罰金新臺幣4000元，得易服勞役，全案仍可上訴。