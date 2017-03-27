摸奶求歡被拒 男子企圖「丟包」害女從機車摔傷
2017-03-27 12:38
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名李姓男子在卡拉OK店邂逅一名成年女子，以為飛來艷福，騎機車半夜載對方到林園山區某國小內，撲倒被害女子摸奶求歡被拒，李男惱怒企圖將被害人「丟包」，被害女子追上李男的機車要坐，卻跌落摔全身傷，哭哭啼啼，李男才載她下山，高雄地院審理時，被害女子雖表示願原諒李男，法官仍依強制猥褻罪判他有期徒刑8月。可上訴。
判決指出，被告李姓男子與被害人A女均為某卡拉OK店常客，民國104年4月20日凌晨2、3時許，李藉機邀A女外出閒晃，經A女應允，李遂騎乘機車搭載A女前往附近超商購買飲料、食物，再將A女載往附近山區的一所國小。
李男與A女抵達國小後，原一同坐在校內某處食用所購買食物，不料李男基於強制猥褻之犯意，以雙手將A女壓倒在地，並以手搓揉A女之胸部，經A女向李表示「不要」等語，並不斷掙扎、阻擋，李才罷手，並怒而要求A女自行返家，隨後即欲騎車離去。
因A女不識路，且夜色已深，見李男欲自行騎車離去而心生恐懼，急忙搭上李騎乘之機車，而李不顧A女尚未坐穩即加速騎車離去，致A女摔落在地，並受有「左膝挫傷、右腳拇指挫傷、左手肘二處挫傷」等傷害。因A女坐在摔落處不斷哭泣，李才返回原處搭載A女至鳳林路口，再自行步行返家。
A女返家後旋將此事告知胞姐B女，乃帶同A女報警處理。
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