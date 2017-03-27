替代役男花3個月 彩繪看守所高牆「窗外有藍天」
2017-03-27 12:14
徐御唐花了三個月時間完成「窗外有藍天」創作，讓他相當有成就感。（記者張勳騰攝）
〔記者張勳騰／苗栗報導〕法務部矯正署苗栗看守所替代役男徐御唐有繪畫專長，剛好所內附設少年觀護所的籃球場背牆因年久斑駁漆塊剝落，徐御唐花了3個月時間，以在地「油桐花」為主題，彩繪長16公尺、高4公尺高牆，完成「窗外有藍天」創作，為少觀所的學生，畫出一片藍天綠地。
徐御唐是苗栗縣公館鄉子弟，高中唸美術班，國立台灣藝大學雕塑系畢業，他對漫畫相當有興趣，以筆名「上山JO JO」在網路平台連載漫畫。
苗栗看守所附設少年觀護所的籃球場背牆因年久斑駁漆塊剝落，所長楊方彥得知替徐御唐的繪畫專長後，請他彩繪這面高牆。
徐御唐從今年初開始進行牆面表漆拋除作業，他是苗栗子弟，認為「油桐花」最能代表客家文化特色，因而花了3個月時間，創作「油桐花」意象圖，過程遇到一波波寒流來襲，他在冷冽的寒風中，仍專注構圖及彩繪，從不喊累。
徐御唐說，這應該是他這輩子所彩繪的最大一幅畫，過程中讓他學習到調色及比例等技巧，相當有成就感，如果有機會，女性收容所的高牆他則希望繪出「親情」意境，紓緩她們的心情。
所長楊方彥指出，如今這面高牆被少觀所的學生及老師稱作是「窗外有藍天」，讓他們的視覺更寬廣，也破除矯正機關冰冷高牆的壓迫感，藉此鼓勵收容少年們對於美好事物的追求及期待，讓這些年輕的生命重新燃起新希望。
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