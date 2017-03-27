終於成功！小轎車在鹿港雙線車道迴轉7次

終於成功了！自小客車第7次迴轉，成功！（取自臉書社團「爆廢公社」）

2017-03-27 11:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是都差一點點！讓自小客車在雙線車道迴轉了7次，終於成功了！

有網友在臉書社團「爆廢公社」上傳影片，影片中有位自小客車的駕駛，在彰化縣鹿港鎮鹿和路4段，竟然碰到「7次迴轉車」，因為迴轉車輛在雙線道迴轉，每次都轉一點點，加上路旁有停車，為了避免A到車，只好慢慢的迴轉，在第7次宣告成功！

警方表示，迴轉車的駕駛是在網狀線上迴轉，初步判斷並沒有違規，如果是在雙黃線路段迴轉的話就屬於違規，可依照道路交通處罰條例開罰。

不過，有許多民眾都說「真是太危險了」！因為鹿港鹿和路頂番婆一帶，車流量大，這樣迴轉造成雙線車道都要「禮讓」迴轉車。

但也有民眾體諒的說，鹿港頂番婆一帶，大多是雙線車道，加上車道都緊鄰民宅商店，要找到有足夠空間又合法的迴轉地點，還真是「難上加難」，能夠在網狀線路段的合法迴轉，「迴轉車」也算是很守法了！

相關影音（翻攝自爆廢公社）