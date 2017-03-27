性侵小五女兒 狼爸重判16年

2017-03-27 11:51

〔記者黃建華／高雄報導〕俗話說:「虎毒不食子!」高雄市一名單親爸爸，色心大起，卻對還在念國小五年級的女兒下手，強摘嫩蕊，至少2度猥褻、3度性侵得逞，可惡的是，這位變態父親還拿電動按摩棒對付自己女兒，女兒不從就出手毒打，高雄地院一審今將這位變態父親依強制猥褻與強制性侵未滿14歲女子罪，重判有期徒刑16年。可上訴。

判決指出，失業，每月靠領救助金1萬元過日子的這名單親爸爸，不思奮發向上讓年僅10歲的女兒過更好的日子，卻從民國103年起到104年間，遇有生理衝動時，竟對當年還在念國小5年級的女兒下手，以強暴手段把女兒當洩慾工具。

被告至少2度強脫女兒衣褲，撫摸、強吻女兒胸部與私處，並以電動按摩棒碰觸其女私處，被害人怕癢拒絕，竟遭毆打而被迫配合。

這位色狼爸爸後來行徑更離譜，3度性侵女兒得逞。被害女童害怕告訴同學，輾轉報告學校老師，通報警方偵辦，小女生遭親身父親長期猥褻、性侵的惡劣事蹟才曝光。

高雄地院審理，認為被告為被害女童生父，並為單親家庭，本當盡力使其免於外力不當之侵害，並賦予快樂無憂之童年，但被告竟為滿足一己色慾，違反倫

常，對年幼之女兒為強制猥褻、強制性交之獸行，對於被害人身心造成難以抹滅之傷痛，一審重判這名狼爸有期徒刑16年。

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