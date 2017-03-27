被家狗咬傷 少年睪丸破皮

2017-03-27 11:46

〔記者歐素美／台中報導〕豐原區張姓男童今天上午在家，突然被自家養的狗給咬傷，家屬見狀趕緊打119將他送往豐原醫院治療，院方表示，男童左睪丸破皮、陰莖瘀青、右手臂擦傷，經治療後無大礙，幸不影響生育，家屬對於案發過程則不願多談。

記者走訪附近鄰居表示，張姓住家養的狗平常都用狗鍊鍊住，但今早狗好像沒有栓好，男童嚇得跑出住家圍牆外，直說「不敢進去」，後來進去住家不久，就聽到救護車前來將男童載走，也不知發生什麼事。

據指出，男童並非第一次被住家的狗咬傷，所以很怕狗。但男童家屬對事發過程不願多說，僅表示，是朋友的狗，因大家都認識，不想追究。

教育局指出，就讀國一的張姓少年學習動機較低落，今天上午也晚起，上午9點左右正準備出門上學時，可能不小心撞到狗，致住家的狗突然暴怒，才被咬傷。