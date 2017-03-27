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八旬老婦逗留高捷車站 捷警查出身份助返家

2017-03-27  11:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕八旬老婦在高雄捷運車站逗留，經好心民眾協助報警，高雄捷運警察以人臉辨識系統比對，發現老婦是前鎮區被通報的失蹤人口，順利聯繫上家人帶老婦回家。

高雄捷警說明，案件發生在昨中午12時15分許，捷警洪政界、冀順富接獲通報指稱，於高捷後驛站有名疑似失智的老婦，無法聯繫家屬；到場經查該婦身上並無任何證明文件，經員警耐心詢問、也只問出老婦姓「陳」。

員警索性以配發的M-Police警用電腦人臉辨識系統查證，查出該老婦姓蔡陳（83歲、前鎮區）的身份資料，再以失蹤人口系統、查出老婦為通報協尋的失蹤人口，員警先將老婦帶至隊部稍作休息，並立刻通知家屬。

家屬告訴警方，26日上午，老婦由家屬陪同前往苓雅區某醫院就醫後走失，家屬四處尋找卻沒消息，隨即向當地派出所報案協尋，很感謝捷警能找到老婦。

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  • 高雄捷警協助八旬老婦返家。（記者王榮祥翻攝）

    高雄捷警協助八旬老婦返家。（記者王榮祥翻攝）

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