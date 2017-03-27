把女友燒成火球致死 66歲陳保安殺人罪起訴

賣西瓜的陳保安縱火燒女友後，當場被警方逮捕。（資料照，記者黃建華翻攝）

2017-03-27 11:08

〔記者黃建華／高雄報導〕賣西瓜為生的66歲男子陳保安，去年10月17日不滿幫張簡姓前女友還債後，女方卻提分手，約出女方以預裝的汽油潑灑縱火，將女友燒成火球，送醫搶救9天不治；高雄地檢署今將在押的陳男依殺人罪起訴。

檢方起訴內容指出，被告陳保安（66歲）與被害人張簡姓女子（42歲）都已離婚，各自育有子女，張簡曾受雇陳賣西瓜，兩人因此交往，還曾在大寮區同居約3年，去年8月分手。

兩人交往期間，陳曾幫女方支付房屋貸款約廿萬元，陳男不甘心女友分手，去年10月17日清晨約張簡在鳳山區見面；雙方見面後，由張簡騎機車載陳欲前往屏東陳男胞弟家借機車。

不料，當天上午7點22分，途經大寮區河堤路接近會結路口，兩人談到金錢與感情問題時爆發衝突，張簡將車停在路邊爭論，後座的陳男，突然拿出預藏的汽油保特瓶，朝她身上潑灑汽油，隨即點火引燃，機車被燒到只剩焦黑骨架，張簡也被燒成火球，火勢也波及陳。

當時正值上班時間，不少車輛經過目擊，轄區消防分隊到場後迅速撲滅火勢，將傷者送醫，員警並逮捕涉嫌縱火的陳。

被害女子張簡送醫，延至同月26日傷重不治。陳男坦承縱火，遭檢方聲押獲准。全案今偵結，依殺人罪將陳男起訴。