YouBike去年大當機 搞鬼「內賊」被起訴
2017-03-27 10:49
YouBike曾蔚為風尚，民眾搶租。（資料照）
［記者楊政郡／台中報導］去年8月31日凌晨1時「YouBike微笑單車」公共自行車全國大當機，2萬2000輛公共自行車無法進行取、還功能，3天後搶修成功，損失逾2000萬元。台中地檢署偵結，認定是「內賊」，曾與主管吵架有犯案動機的廖姓工程師，以他自製惡意程式，利用值班進行版本更新之際植入，今天依妨害電腦使用罪起訴。
當天遭受攻擊的有台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市及彰化縣車柱控制器，全國大當機，中檢檢察官黃元亨指揮台中市調查處、台北市政府警察局等，經過濾分析發現「YouBike」電腦系統承包商「微程式資訊股份有限公司」，在事發前幾天30歲廖昱奇疑因遭長官指責、鬧脾氣，曾嗆聲報復。
起訴書指出，廖嫌利用自製惡意程式「list_card_hash_3」，趁YouBike公司在彰化地區進行停車柱控制器「MP-509II.bin」與「MP-509II.bin.MD5」程式版本更新之際植入，並設定在8月31日凌晨0時55分啟動攻擊。
檢方還查到事後廖員上網查詢，如何將他植入程式刪除，欲蓋彌彰。
檢方配合微程式公司主動進行調查，先排除是程式本身問題，也非離職人員有機會碰觸，於是鎖定輪班的3位工程師，又查出廖員曾為了偷懶，自製「list_card_hash_3」來協助他工作（預先設定時間的裝置，能自動啟動）。另外此事爆發後，另一名高階工程師，積極搶修還製作「封包」找出原因的企圖心強，反觀廖嫌根本不想動，而另一位工程師資淺，沒有這種破壞能力。
雖然廖嫌矢口否認，但檢方認為從種種跡象，廖嫌有犯罪動機，也有方法，犯行明確。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 刑法修正案 重罪追訴時效擬改「無限期」！
- 殺害父母 法務部欲修法調降本刑為10年以上
- 把女友燒成火球致死 66歲陳保安殺人罪起訴
- 不敢吭聲！保警機警「筆談」防詐攔下78萬
- 性侵小五女兒 狼爸重判16年
網友回應
熱門新聞
- 捐助財團法人？政府清查失控 2000億元
- MLB》郭泓志熱身賽登板2局無失分 解決美國隊第4棒
- 助弱勢戶修屋 眾人出錢出力
- 首寫悍、犀多項紀錄 神全只盼別再換隊
- 埋伏9棒拿MVP 李宗賢「驚驚」
- 〈田舍生活〉精實製造 主婦超行
- 〈熱門族群〉今年一定好 紡織股助攻萬點
- 〈生活停看聽〉婆婆百百樣 誰也說不準
- 蛇姬淋雨改賣二手衣 胡睿兒戒毒胖一圈
- 明代包拯孫墓出土 遺體完整、官服幾無破損
- 女嫌下手暗殺後 金正男對她說了3個字...
- 林芳郁財產申報不實 抗罰敗訴
- 狠斬民視19年情誼 獨派結構逼走陳剛信
- 要搞定派系、易惹官司 農會總幹事難為
- 〈徵文啟事〉網路曬孩子
- 沈玉琳健身拚二胎 不攪和紅鞋怨
- 最年輕包租婆 22歲秀智買大樓月吸45萬
- 追思黛比母女 R2-D2悼念莉亞公主
- 頂尖技術展演台 一張門票2萬6起
- 透視北京》香港特首選舉，一場港人無法參與的樣板戲
- 照片別護貝！ 台史博教正確保存法
- 美國優先？把歐盟推向中國
- 憂風劫 林默娘花燈恐「小一號」
- 爭取宜蘭縣長 宜市長江聰淵︰絕不缺席
- 英國飯店房間嚇死人！ 詭異新娘在牆上看你
- 《中英對照讀新聞》Report︰Donald and Melania Trump Don’t Sleep in the Same Bed 報導：唐納‧川普和夫人梅蘭妮亞不同床共枕
- NBA》籃網3月瘋 戰績超「鷹」趕「騎」
- 擬發0.6元現金股利 華邦電創近16年新高
- 苗縣提問20項 海泳嘉年華棄路跑
- 印尼外配法力強 登108層劍梯
- Dell比洞錦標賽》西班牙新秀緊追不放 球王強森冠軍贏得險
- 【說書．Speaking of Books】 鍾芳玲／加州國際古書展花絮 － 上
- 川習會下月登場 國安團隊沙盤推演
- 女星全裸床戰大地主 亡妻氣到顯靈索命
- 柯當「 南向」 馬前卒 隨行議員、媒體冷清
- 兼任教師納勞基法 教長憂不適任者難解聘
- 自由廣場》應在誰家後院採礦？
- 公廁前柚花開 遊客聞香
- 保加利亞大選 前總理重掌權力在望
- 〈熱門族群〉TPK與歐菲光化敵為友？還是各懷鬼胎？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：YouBike去年大當機 搞鬼「內賊」被起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分