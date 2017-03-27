YouBike去年大當機 搞鬼「內賊」被起訴

YouBike曾蔚為風尚，民眾搶租。（資料照）

2017-03-27 10:49

［記者楊政郡／台中報導］去年8月31日凌晨1時「YouBike微笑單車」公共自行車全國大當機，2萬2000輛公共自行車無法進行取、還功能，3天後搶修成功，損失逾2000萬元。台中地檢署偵結，認定是「內賊」，曾與主管吵架有犯案動機的廖姓工程師，以他自製惡意程式，利用值班進行版本更新之際植入，今天依妨害電腦使用罪起訴。

當天遭受攻擊的有台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市及彰化縣車柱控制器，全國大當機，中檢檢察官黃元亨指揮台中市調查處、台北市政府警察局等，經過濾分析發現「YouBike」電腦系統承包商「微程式資訊股份有限公司」，在事發前幾天30歲廖昱奇疑因遭長官指責、鬧脾氣，曾嗆聲報復。

起訴書指出，廖嫌利用自製惡意程式「list_card_hash_3」，趁YouBike公司在彰化地區進行停車柱控制器「MP-509II.bin」與「MP-509II.bin.MD5」程式版本更新之際植入，並設定在8月31日凌晨0時55分啟動攻擊。

檢方還查到事後廖員上網查詢，如何將他植入程式刪除，欲蓋彌彰。

檢方配合微程式公司主動進行調查，先排除是程式本身問題，也非離職人員有機會碰觸，於是鎖定輪班的3位工程師，又查出廖員曾為了偷懶，自製「list_card_hash_3」來協助他工作（預先設定時間的裝置，能自動啟動）。另外此事爆發後，另一名高階工程師，積極搶修還製作「封包」找出原因的企圖心強，反觀廖嫌根本不想動，而另一位工程師資淺，沒有這種破壞能力。

雖然廖嫌矢口否認，但檢方認為從種種跡象，廖嫌有犯罪動機，也有方法，犯行明確。