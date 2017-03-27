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北市凌晨3車追撞 肇事車留現場 駕駛、乘客逃了

2017-03-27  10:36

〔記者鄭景議／台北報導〕今（27）日凌晨2時許，發生一起疑似連續推撞又肇事逃逸的車禍事故，一輛黑色轎車在環堤大道往南港方向，下內湖舊宗路匝道處，疑似因為酒駕飆速，沒有煞車就推撞前方紅燈的BMW及小黃，撞擊後車上的年輕人慌忙下車逃逸，莫名遭撞的2車駕駛則立刻打電話報警，所幸此起車禍無人傷亡。

其中BMW左後輪整個被撞歪掉，左側板金全部凹陷，小黃的左前輪則整個被撞下來，2車的駕駛皆表示本來要回家了，在等紅燈時，黑色轎車無預警地撞上來，完全沒有時間反應，就被撞得亂七八糟，停個紅燈也有車撞上來，十分無辜。

肇事的駕駛及乘客都逃之夭夭，只留下肇事車輛在現場，經查，警方沒有在車上看到明顯可疑物品，目前會調閱肇事車輛的資料，會請車主到案說明，除了會開罰以外，還有對另外兩位車主的賠償事宜也要予以追究。

警方表示，肇事逃逸的原因可能是酒駕，但此點還需調閱監視器，釐清當時開車的駕駛是誰，到案說明後會要求酒精測試。

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  • 計程車右車輪全毀。（記者鄭景議翻攝）

    計程車右車輪全毀。（記者鄭景議翻攝）

  • BMW也受損嚴重。（記者鄭景議翻攝）

    BMW也受損嚴重。（記者鄭景議翻攝）

  • 肇事車輛被丟在現場。（記者鄭景議翻攝）

    肇事車輛被丟在現場。（記者鄭景議翻攝）

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