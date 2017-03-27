下藥迷昏女保險員指侵 色老闆被二審判五年刑

2017-03-27 09:16

〔記者王俊忠／台南報導〕郭姓工廠老闆覬覦女保險員美色，趁女保險員到公司洽談保險業務時，在奶茶裡摻入三級毒品FM2，女保險員喝下這杯「毒奶茶」後陷入昏睡，郭男再以手指性侵女方下體，女方隔天醒來察覺遭人下藥性侵害。事後郭勉強與女方和解，二審依下藥性侵罪判這名色老闆五年徒刑。

判決書指出，在嘉義縣經營工廠的郭姓男子明知俗稱FM2的氟硝西泮是三級毒品，一０五年一月十五日下午六點許，他約女保險員到公司洽談保險業務事宜。

郭男心懷不軌、暗中在給女保險員喝的奶茶中摻入有短效型安眠鎮靜效果的FM2，騙不知情的女保險員喝下，不久，毒奶茶藥效發作，女方陷入意識不清的昏睡狀態，郭男就用手指對女保險員的下體性侵得逞。

後來，女保險員被郭男開車載回家，隔天清醒後，女方察覺疑遭人下藥性侵，到醫院驗傷、報警查出郭老闆是性侵色狼。台南高分院法官指出下藥性侵是七年以上有期徒刑的重罪，考量郭老闆無前科，此案發生後深感懊悔，最後勉強與女方達成和解，女方也表達願意原諒的態度，依法酌減刑度、判處五年徒刑，此案還可上訴。

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