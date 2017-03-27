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基隆道路整修工地倒塌 工人1死2傷

2017-03-27  09:09

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市月眉路進行整建工程時，於今日稍早發生工安意外，傳出造成1名工人當場死亡，2名工人受傷送醫急救，3人都是印尼籍的移工。

綜合媒體報導，月眉路整修工地疑似發生坍塌意外，導致現場作業的1名工人不幸身亡，送醫的2人之中1人身受輕傷；另1人則到院前無生命跡象，但經過急救後已恢復呼吸心跳，詳細事故原因尚待有關單位調查。（更新時間：09:44）

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  • 基隆月眉路道路整修工程今日發生工安意外，造成工人一死二傷。圖為月眉路街景。（圖擷自Google街景）

    基隆月眉路道路整修工程今日發生工安意外，造成工人一死二傷。圖為月眉路街景。（圖擷自Google街景）

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