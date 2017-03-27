刑法修正案 重罪追訴時效擬改「無限期」！
2017-03-27 08:54
〔即時新聞／綜合報導〕法務部近日完成刑法修正草案，其中將致人於死相關罪責的追訴權時效，從現行的30年改為不適用追訴權時效。
據法務部網站資料，法務部這次刑法修正草案要點共有14大項，現行《刑法》規定，「犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪」，追訴時效為30年，修正案新增「致人於死者，不在此限」。
法務部說明，參考日本及德國立法，將侵害生命重罪排除追訴權時效之適用，新增但書規定，對於所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪，且造成被害人死亡結果者，均無追訴權時效之適用。
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