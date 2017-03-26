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嫖泰女又行搶的一兵前科累累 6軍團這樣說…

2017-03-26  23:14

〔記者李容萍／桃園報導〕陸軍第6軍團工兵第53群橋樑營裝備連的王姓一兵，趁著休假透過通訊軟體微信與一名泰國籍提姓女子約定以3000元代價進行性交易，完事後，王姓一兵趁著相約到高雄瑞豐夜市吃晚餐之際，行搶提女皮包被捕；針對王姓一兵有竊盜、公共危險、過失傷害等前科，陸軍第6軍團指揮部晚間受訪回應前科問題。

第6軍團公共事務組表示，王姓一兵當初報考志願役士兵，經內部調查是符合國軍人才招募中心所列志願士兵甄選條件，他的報考資格在相關安全查核上，沒有任何問題，但有關個人前科等資料因事涉個資問題，無法透露。

依據國軍人才招募中心所訂志願士兵的甄選條件，其中規定「曾受有期徒刑以上之刑，或受強制戒治、觀察、勒戒及保護管束等保安處分裁定確定者，不得報考。但獲准易科罰金執行完畢、裁定得易服社會勞動執行完畢、受緩刑宣告期滿未經撤銷，或符合少年事件處理法第83條之一第一項規定者，不在此限」；也就是涉案的王姓一兵雖有這項規定中的前段問題，但也因符合後段規定，才能通過報考門檻。

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  • 王姓一兵與泰籍女子性交易，事後涉嫌搶奪泰女皮包，遭警民壓制在地。（資料照，記者黃旭磊翻攝）

    王姓一兵與泰籍女子性交易，事後涉嫌搶奪泰女皮包，遭警民壓制在地。（資料照，記者黃旭磊翻攝）

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