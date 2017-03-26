受困高鐵列車廁所 男燒衛生紙求救挨告

2017-03-26 22:17

〔記者王定傳／新北報導〕黃姓男子前年10月在高鐵列車廁所上，拿打火機燃燒衛生紙引起煙霧，涉公共危險罪嫌，他辯稱是被困在廁所內，沒求救鈴，只好燒衛生紙引發煙霧偵測器求救；新北地院合議庭認為，黃男主觀上並無縱火犯意，客觀上也沒有延燒列車的可能與危險，判無罪，可上訴。

本案發生於前年10月16日晚間6時許，黃男乘坐南下列車，行經新北市板橋往林口南下28公里處時，在9車2號廁所內拿打火機燒衛生紙，引起煙霧，列車長發現撲滅後報警，黃原本獲不起訴，再議發回後才被起訴。

黃男辯稱，被困在廁所內才燒衛生紙，看可否引發偵測器，但燒了3、4張都沒有響，只是想求救。

合議庭依列車長等人證詞得知，黃男被查獲時確實在上鎖廁所內，是列車長拿鑰匙打開，而衛生紙雖有產生煙霧，但未啟動偵測器。

合議庭認為，若黃男真要燒燬列車，攜帶易燃物品的效果可能比衛生紙大，但他身上並無易燃物品，且放火後理應迅速離開，避免自身傷亡，豈可能續留廁所內當場被抓，認定他主觀無犯意，此外，該列車廁所內裝潢設備都有防火功能，黃男只燒幾張衛生紙，列車長發現隨即撲滅，未造成任何設備毀損，煙霧也未引起偵測器警示，客觀上無延燒列車的可能與危險。

不過，檢方認為，廁所的門鎖是由內部勾鎖方式，並無繁雜機關，反鎖可能性小，且列車長也說廁所門開關正常，另當時台北站是北上終點站，高鐵整備人員及清潔人員都沒發現有人滯留情形，黃的辯詞存疑；合議庭認為，黃男遭查獲時確有緊張、語無倫次情況，且廁所沒有求救鈴，他可能因身體、精神狀況不佳等情形，誤以燃燒衛生紙方式向外求救。