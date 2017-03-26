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慘勝！ 車位被佔告贏獲賠60元 但訴訟費要付...

2017-03-26  22:09

〔記者王定傳／新北報導〕簡姓女子去年回家發現自己車位被佔，要求佔她車位的陳男賠償5千元，新北地院板橋簡易庭法官認定，陳男已侵權，以附近停車場1小時20元計算，賠他賠償3小時60元，簡女雖勝訴，因求償5千元只賠60元，裁判費以勝負比計算，她因此須負擔大部分訴訟費988元，陳只用負擔12元，簡女可說是慘勝！

去年3月13日，簡女回家時，發現車位被佔，認為該停車位明明就寫著：「私人車庫請勿進入」，陳男卻不理會硬停，害她無法停放自己的愛車，求償5千元。

陳男則說，簡女只是該土地的共有人之一，所提土地登記謄本無法證明車位是在該土地上，且當天他要參加導遊考試，趕著考試，停車場又沒設車擋，才未注意到私人車位，直到早上11時許，接獲警方通知才把車開走，考試心情因此受影響，害他未能通過考試，要簡賠償2萬元抵銷。

法官認定陳男侵權，移車本來就是他的義務，不能以此抵銷，但5000元太高，以附近停車場1小時20元計算，判陳賠60元。

由於裁判費是依勝訴與敗訴的比例分擔，簡女求償5千元，只獲賠60元，也就是她輸了大部分比例，以1千乘以60元再除以5千元，陳男只須付12元裁判費，其餘988元則由簡女負擔。

不過，因陳男辯稱，導致簡女聲請法院，須囑託地政機關至現場指界，指界費400元由陳男負擔；簡女雖勝訴，但她要負擔988元裁判費，扣除60元後，反而支出928元，陳男總支出472元，兩者相較，簡女反而支出比較多錢；可上訴。

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  • 簡女勝訴，但因求償5千元只賠60元，裁判費以勝負比計算，她因此須負擔大部分訴訟費988元，陳只用負擔12元，簡女可說是慘勝！圖為新北地院板橋院區。（資料照，記者陳慰慈攝）

    簡女勝訴，但因求償5千元只賠60元，裁判費以勝負比計算，她因此須負擔大部分訴訟費988元，陳只用負擔12元，簡女可說是慘勝！圖為新北地院板橋院區。（資料照，記者陳慰慈攝）

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