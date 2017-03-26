轉角遇「大哥」 自作聰明哥這下GG了
2017-03-26 21:56
〔即時新聞／綜合報導〕當兵時常聽到班長痛罵阿兵哥「就你最聰明，其他人都笨蛋就是了」，不料卻在真實世界上演了，一名網友日前在台北市士林中正路等待左轉，燈號轉綠時，一輛未依規定排隊的銀色小轎車及黃牌機車直接從中線車道左轉，卻只見路旁的大哥（警察）開心地向他們招招手準備下車領紅單。
有網友在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」張貼一段自行加上字幕的行車紀錄器，並留言表示：「你們最聰明，我們都是笨蛋，結果呢」。
透過行車紀錄器只見當時網友正在士林中正路上，等待燈號轉為綠燈，過了數秒後，燈號轉綠，一輛銀色小轎車竟不願排隊，直接從直行車道左轉進入文昌路，後方的黃牌機車也有樣學樣跟著左轉，卻只見文昌路旁，兩名員警招招手示意兩車停到路旁，準備開單受罰，不禁讓網友不禁在影片中寫上：「我們守規矩的是笨蛋囉？」、自以為聰明結果就是「被大哥擊落」。
影片上傳後，隨即引起網友討論，有網友表示：「好療癒的畫面」、「看到這種就只有爽快而已」、「怎麼有一股說不出來的爽快」、「不錯唷，第一次看到有在抓這個」。
而看過影片的警方呼籲民眾，不要貪圖一時方便，而從直行車道直接左轉彎，不然恐會被依違反「道路交通管理處罰條例」第48條1項4款「在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道」處以新台幣600元以上，1800以下罰鍰。
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