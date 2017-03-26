阿兵哥持鐵槌行搶獲輕判可緩刑 原因竟是....
2017-03-26 21:25
〔記者黃良傑／高雄報導〕賴姓上兵因欠下賭債和高利貸，偷車牌裝自己機車，再行搶赴銀行存款的遊藝場店員，欲行搶紙袋內5萬5千元，紙袋被搶破1萬5千元撒地，得手4萬元，高市警方循線到營區逮人，高雄地院判處賴姓上兵1年5個月，緩刑4年。
被告賴男目前已停役，須接受200小時義務勞務，緩刑期間付保護管束，當時被搶掉滿地的1萬5千元及兇器鐵槌，路人協助找回，因被告沒有前科紀錄，且行搶非5萬5千元，僅得手4萬元，法官姑念其年輕識淺，因需錢孔急一時失慮觸法，輕判且給予緩刑，全案可上訴。
判決指出，賴男原是陸軍某單位營部連上兵（現已停役），因積欠高利貸及賭債無力清償，得知三民區一家遊藝場每日7時許，會由員工攜帶現金離開該遊藝場，被告預謀行搶，先偷安全帽和車牌，再換掛於犯案機車上，105年12月間騎車至遊藝場附近等候，見店員手持內裝現金5萬5千元的牛皮紙行經騎樓時，手持鐵鎚猝然乘人不備，公然掠搶紙袋。
經被害人極力抗拒，賴男的鐵鎚不慎掉落現場，紙袋也被扯破，被告搶過紙袋倉促離去，紙袋內1萬5千元散落一地，賴男得手4萬元。
三民二分局獲報組成專案，調閱路口監視器發現車牌是偷來的，循線追查發現搶匪竟是現役軍人，警方前往營區將他拘提到案，旋即逃離現場。
承審法官認為被告無前科，只是需錢孔急失慮觸法，欲給其自新機會，因而認為並非行搶5萬5千元，還緊張地掉落鐵槌，2條竊盜加1條搶奪罪，只合併輕判1年5個月，並給予4年緩刑。
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