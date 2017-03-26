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少年持刀街頭鬥毆 2人刀傷送醫
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低溫下雨的寒夜 警助淋溼迷路女返家

2017-03-26  18:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局仁愛派出所警員陳鵬任、簡全偉，凌晨執行巡邏勤務，警車行經中壢區中山東路、龍東路口停等紅燈時，坐在副駕駛座的陳員，眼尖瞄到路口旁騎樓下有一女子全身濕透、眼神無助，並不停的在騎樓下走動，當下就停車上前關心協助，只是女子身上沒並無證件，又無法表達自己的年籍資料。

兩警先載女子返回派出所休息，經警用M-POLICE小電腦查詢，確認女子住在中壢區仁美二街、現年24歲後，順利通知她的家人前來派出所接人。

經查女子患有重度精神障礙，多年前曾經有走失記錄，可能深夜趁著家人都出門，才自行離家，凌晨低溫雨勢也不小，幸好有兩警協助，才能在最短時間內讓女子平安返家。

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  • 低溫下雨的寒夜，警助淋溼迷路女返家。（記者李容萍翻攝）

    低溫下雨的寒夜，警助淋溼迷路女返家。（記者李容萍翻攝）

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