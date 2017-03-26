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少年持刀街頭鬥毆 2人刀傷送醫
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小客車疑車速過快翻覆 19歲駕駛、乘客送醫

2017-03-26  17:45

〔記者許展溢／苗栗報導〕後龍鎮台一線約114k處，下午3點42分發生一輛白色自小客車翻覆意外，車頭全毀，車內物品四散道路、水溝，駕駛、乘客嚴重受到撞擊，血跡遍佈地上。

消防隊獲報，趕緊派4車10人前往搶救。24歲陳姓乘客、及19歲鄭姓駕駛一度受困車內，有多處骨折，2人分別由後龍消防分隊、西湖消防分隊送至大千醫院搶救。

小客車翻覆地點在台一線往後龍市區方向轉彎處，警方表示，車主是陳男，初步研判是因鄭男操控不當及車速過快才會撞上轉彎處護欄，但詳細原因還需進一步調查、釐清。

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  • 19歲鄭姓駕駛疑操作不慎翻覆。（記者許展溢攝）

    19歲鄭姓駕駛疑操作不慎翻覆。（記者許展溢攝）

  • 白色自小客車車頭全毀。（記者許展溢攝）

    白色自小客車車頭全毀。（記者許展溢攝）

  • 車內物品散落道路，駕駛、乘客血跡遍佈地上。（記者許展溢攝）

    車內物品散落道路，駕駛、乘客血跡遍佈地上。（記者許展溢攝）

  • 白色小客車在後龍台一線約114k轉彎處翻覆。（記者許展溢攝）

    白色小客車在後龍台一線約114k轉彎處翻覆。（記者許展溢攝）

  • 白色小客撞上護欄，車內物品掉落一旁水溝。（記者許展溢攝）

    白色小客撞上護欄，車內物品掉落一旁水溝。（記者許展溢攝）

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