小客車疑車速過快翻覆 19歲駕駛、乘客送醫

2017-03-26 17:45

〔記者許展溢／苗栗報導〕後龍鎮台一線約114k處，下午3點42分發生一輛白色自小客車翻覆意外，車頭全毀，車內物品四散道路、水溝，駕駛、乘客嚴重受到撞擊，血跡遍佈地上。

消防隊獲報，趕緊派4車10人前往搶救。24歲陳姓乘客、及19歲鄭姓駕駛一度受困車內，有多處骨折，2人分別由後龍消防分隊、西湖消防分隊送至大千醫院搶救。

小客車翻覆地點在台一線往後龍市區方向轉彎處，警方表示，車主是陳男，初步研判是因鄭男操控不當及車速過快才會撞上轉彎處護欄，但詳細原因還需進一步調查、釐清。