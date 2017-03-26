知本多隻毛小孩慘死 飼主誓言揪兇手

2017-03-26 17:48

［記者陳賢義／台東報導］台東知本地區出現毒狗惡徒，知本國小附近6、7隻毛小孩陸續遭不明人士以雞排作餌荼毒，就連飛來鳥群也難逃毒手，台東縣動防所據報派員採取檢體送驗，警方也明查暗訪揪兇；受害飼主怒斥，狗狗是人類最忠心的朋友，疼愛都來不及了，怎能忍心下毒手。

知本國小側門附近近日頻傳毛小孩被人毒死事件，成群鳥類也遭波及斃命，警方及動防所人員據報前往採檢嘔吐物，研判是有人蓄意毒狗，調閱附近監視器緝兇。動防所人員表示，採擷檢體主要是鑑驗有無毒物反應，初步查看疑似遭人下毒，翔實原因仍需進一步檢驗確定。

「小黑、小黑！」儘管心知肚明愛犬活存機率渺茫，但受害飼主仍不願放棄任何機會，四處找尋大聲叫喚。最先被發現的是1隻黃色的狗狗，名字叫做LUKY，雖然年紀大了有些重聽，但每天都會迎送主人上下班，晚餐後陪著散步運動，還會在暗巷裡保護著主人的安全，陳姓飼主赫見LUKY被毒死，不禁怒火中燒，誓言揪出兇手。

陳姓飼主說，台東算是滿照顧流浪狗的縣市，也常宣導領養流浪狗，LUKY也是領養自動防所，養了3、4年竟慘遭毒手，一開始還以為是被人家打死，後來發現牠口吐黑血，應該是被毒死的，旋即報案，警方也協助通報衛生單位及動防所前來檢查。由於毛小孩陳屍地都是在學校附近，居民憂心若是有心人下毒，影響學生安全不堪設想。

「已經有好多隻狗被毒死了」前知本里里長饒龍順飼養的「老柴柴」同樣無法倖免。饒龍順說，老柴柴跑到戶外上廁所，回來就開始吐，側躺在地不斷抽搐，救回機率渺茫，束手無策只好報警抓人；當地已死了許多隻狗，兇手慣用雞排作餌下藥，他就曾撿回3塊。毛小孩遭毒殺，居民心惶惶，盼能趕緊揪出毒手，還給毛小孩一個安全的生活空間。