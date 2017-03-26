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少年持刀街頭鬥毆 2人刀傷送醫
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老婦跌倒顏面挫傷 幸有暖警援助送醫

2017-03-26  17:19

〔記者鄭景議／台北報導〕日前一名老婦在劍潭路、基河路口的人行道上等待公車時，一時不慎踏空跌倒，當場右臉頰、雙腳膝蓋多處挫傷血流不止，幸好一名交通分隊的警員林榮德經過，趕緊上前處理，並幫忙打給警消救護。

據了解，當時林員正在執行取締違規勤務，雖然在開違規停車的罰單時，仍然對路上情況保持警覺，眼見老婦跌倒，立即先停止手上勤務去幫忙老婦，除了檢視老婦人傷勢協助止血、現場照護外，還馬上通報119前來救護，老婦經過送醫後，所幸沒有大礙，老婦也十分感謝林員的機警與細心，對林員不斷感謝。

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  • 林員幫老婦叫救護車。（記者鄭景議翻攝）

    林員幫老婦叫救護車。（記者鄭景議翻攝）

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