嫖客打劫泰女 軍人身分遭隱瞞 警：維護國軍形象
2017-03-26 19:21
王姓男子與泰籍女子性交易，事後涉嫌搶奪泰女皮包，遭警民壓制在地。（資料照，記者黃旭磊翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕軍方打臉警方？一名王姓男子日前透過通訊軟體微信與一名泰國籍提姓女子約定以3000元代價進行性交易，完事後，2人到高雄瑞豐夜市吃晚餐，王男趁機強搶提女皮包，卻在熱心民眾及警方聯手下將他逮捕。事後，警方對王男職業未明確交代，僅說是無業犯案，不料國防部今天發布聲明，表示王男為國軍6軍團53工兵群一兵，無意間打臉警方無業犯案的說詞。
綜合媒體報導，30歲有公共危險、過失傷害前科的王姓男子，19日透過通訊軟體微信，認識了26歲假借自由行名義來台從事性交易的提女，2人約定以3千元代價交易，一陣翻雲覆雨後，王男邀約提女到高雄瑞豐夜市吃晚餐，更趁提女人生地不熟，強搶她的皮包，還將提女拖倒在地。但賊星該敗，提女不顧右手肘擦傷，大聲呼叫，熱心路人將王嫌壓制在地，警方也到場逮人。
不料一開始，警方表示王嫌是無業犯案，不料，今天上午國防部6軍團卻發表聲明表示，所屬第53工兵群王姓士兵於24日休假期間，涉與一名女子從事性交易，並搶奪其皮包，遭警方逮捕，將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則，召開懲處人評會，檢討汰除。
事後媒體向警方查證，警方原仍堅稱王嫌是無業犯案，直到後來告知軍方已證實王男的一兵身分後，警方這才坦言：「警方是為維護國軍形象，才對嫌犯的職業作保留！」
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