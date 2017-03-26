| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
少年持刀街頭鬥毆 2人刀傷送醫
 首頁 > 社會

青年擁槍竟這樣藏 自認天衣無縫還是栽了

2017-03-26  17:22

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕21歲周姓男子年紀輕輕不學好，在家中藏有二把改造手槍，擁槍自重的他不時亮槍自抬身份，不過今天遭民雄警分局幹員循線查獲時，垂頭喪氣，不再年少輕狂。

民雄警分局偵查隊及月眉派出所接獲線報指稱，水上鄉有名年輕人經常拿槍炫耀並試槍，還可能涉及其它不法，經一個多月偵查跟監，確定有毒品前科的周嫌身分後，今天中午1時到在嘉義縣水上鄉民生社區查緝。

不過當警方持搜索票搜遍整棟房子，就是找不到，正準備收隊，有幹員眼尖發現周嫌吐了一口氣，認為事有蹊蹺，決定重新擴大搜索，結果皇天不負苦心人，先在周嫌家中洗衣機底層發現金牛座（JP-915）改造手槍一把，隨後又在紙箱中查獲一把改造空氣手槍。

自認藏槍天衣無縫的周某，看到幹員陸續找到兩把改造手槍，直呼倒楣，警訊時，周嫌供詞避重就輕，警方懷疑案情不單純，往上溯源擴大偵辦。

廣告
  • 幹員在洗衣機內查獲金牛座（JP-915）改造手槍。（記者蔡宗勳翻攝）

    幹員在洗衣機內查獲金牛座（JP-915）改造手槍。（記者蔡宗勳翻攝）

  • 周姓青年擁有改造空氣手槍。（記者蔡宗勳翻攝）

    周姓青年擁有改造空氣手槍。（記者蔡宗勳翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 擁槍自重 改造手槍 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧黃金番薯粿
青花椰鯷魚貓耳朵麵
喝熱湯✧苦瓜燉雞胸
輕鬆去除羊羶味！
轉寄

標題：青年擁槍竟這樣藏 自認天衣無縫還是栽了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月26日‧星期日‧丁酉年二月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.