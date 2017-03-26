青年擁槍竟這樣藏 自認天衣無縫還是栽了
2017-03-26 17:22
〔記者蔡宗勳／民雄報導〕21歲周姓男子年紀輕輕不學好，在家中藏有二把改造手槍，擁槍自重的他不時亮槍自抬身份，不過今天遭民雄警分局幹員循線查獲時，垂頭喪氣，不再年少輕狂。
民雄警分局偵查隊及月眉派出所接獲線報指稱，水上鄉有名年輕人經常拿槍炫耀並試槍，還可能涉及其它不法，經一個多月偵查跟監，確定有毒品前科的周嫌身分後，今天中午1時到在嘉義縣水上鄉民生社區查緝。
不過當警方持搜索票搜遍整棟房子，就是找不到，正準備收隊，有幹員眼尖發現周嫌吐了一口氣，認為事有蹊蹺，決定重新擴大搜索，結果皇天不負苦心人，先在周嫌家中洗衣機底層發現金牛座（JP-915）改造手槍一把，隨後又在紙箱中查獲一把改造空氣手槍。
自認藏槍天衣無縫的周某，看到幹員陸續找到兩把改造手槍，直呼倒楣，警訊時，周嫌供詞避重就輕，警方懷疑案情不單純，往上溯源擴大偵辦。
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