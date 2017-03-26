土兵涉性交易搶皮包 6軍團：依法辦理，檢討汰除
2017-03-26 16:47
〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍第6軍團指揮部今日表示，所屬第53工兵群王姓士兵於24日休假期間，涉與一名女子從事性交易，並搶奪其皮包，遭警方逮捕，全案現由高雄市警局左營警分局偵辦中。
第6軍團指出，將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則，召開懲處人評會，檢討汰除；另援引為案例，強化官兵法紀教育及掌握官兵營外動態，確維部隊紀律與純淨。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 祈求不再被歧視！同志團體接駕 大甲媽鑾轎停駕了
- MLB》睽違5年 郭泓志被叫上大聯盟支援
- NBA》麥考倫狂砍32分 拓荒者輕取灰狼
- 職棒開打 富邦首勝
- MLB》傳遊騎兵14億綁定歐多 下一步續約達比修
- SBL總冠軍賽》首冠託付裕隆 賀夫30分獨撐
- NBA》復出再等等 柯爾：杜蘭特還需要幾周
- 北海道愛心雨傘被偷2100把 日網友：中客拿的
- 裸體裝文青！女星飯店陽台脫光光反思人生
- 醫病》愛看A片打手槍... 15歲少年GG了
- 台版《太陽的後裔》男主角 帥氣陸軍儀隊出線
- 「軍中天菜」演出台版《太陽的後裔》？劇組回應…
- 大甲媽不到12點通過民生地下道 原因是...
- 原運會台東隊今再奪4金 累積14金
- MLB》白襪小將超愛吃蛋糕 一週狂嗑85條
- 軍公教月退地板32160元 28日送總統敲定
- 曾俊華落選感言：民眾別因此放棄香港...
- 打造百年紫楝林徑 台江師生育苗護樹自己來
- NBA》爵士近況差 戈貝爾：有些隊友沒競爭性
- 亞洲盃資格賽最終輪／旅外國腳站台 今拚首勝土庫曼
- 克服徵收難關 宜13線拓寬動工
- 今午轉乾冷 入夜後下探12度
- 慈大路跑賽 正妹生揮汗參賽
- NBA》本季最絕望球隊 籃網得第一
- 辦烤肉、送球鞋 志工送愛到國姓
- 讓台灣被世界看見！台大生靠辯論開展國際空間
- 英國舞蹈學校爆炸32人傷 磚頭散落一地宛如戰場
- （影音）《正義聯盟》霸氣集結！共同對抗邪惡勢力
- 「事權統一」達共識 中職盼一級國際賽全包
- 半百豪放女超展開 爆乳大鬧白俄羅斯賭場
- 中企買萊迪思受阻 換身分再叩關
- 麥當勞上班逾44年 94歲阿嬤沒打算退休
- 名嘴木蘭飛彈炸北京 春光外洩巨奶險彈出
- Outside》相隔60多年，《國際雲圖集》增加了12種雲
- 鶯料理條款 老屋活化新門路
- 林鄭月娥當選特首 林俊憲：預料台、港關係漸凍
- 行銷落日美景成效差 萡子寮漁港要重新出發
- 74年好交情 8旬爺爺作伙健走
- 東南亞語導遊缺口大 考照盼放寬
- 金昌石礦環差免了 環團將興訟阻復工
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：土兵涉性交易搶皮包 6軍團：依法辦理，檢討汰除
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分