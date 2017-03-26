土兵涉性交易搶皮包 6軍團：依法辦理，檢討汰除

2017-03-26 16:47

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍第6軍團指揮部今日表示，所屬第53工兵群王姓士兵於24日休假期間，涉與一名女子從事性交易，並搶奪其皮包，遭警方逮捕，全案現由高雄市警局左營警分局偵辦中。

第6軍團指出，將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則，召開懲處人評會，檢討汰除；另援引為案例，強化官兵法紀教育及掌握官兵營外動態，確維部隊紀律與純淨。