| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

牽拖「冒險」帶衰改名 這次偷豬又被抓

2017-03-26  15:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名綽號「冒險」的賴姓竊嫌，因覺得名字不好才會讓他「帶衰」頻犯案，父親過世後改名想改運，沒想到賊性不改，24日凌晨趁霧峰一家豬肉攤老闆沒注意，扛走半隻豬想變賣，卻因機車載著近百斤的豬太顯眼引起員警注意，一查發現是轄區「熟客」，賴男才坦承偷來的，員警感嘆不走正途，改名也沒用，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

台中市警局霧峰分局霧峰派出所巡佐陳弘岳、警員劉偵慶，24日下午1點多巡邏經霧峰立法院中部辦公室的籃球場時，發現1輛停在籃球場內的機車腳踏板，放了半隻未肢解，總重近百台斤的生豬肉，覺得奇怪查詢車籍，發現是一名賴姓男子（57歲）所有。

員警研判車主應該在附近，仔細搜尋後果然找到賴男，賴男見東窗事發，坦承當天凌晨3點多騎車經霧峰錦州路時，發現半隻豬放在豬肉攤上，趁老闆沒注意將半隻豬扛走，準備要到立法院中辦賣給爬山和路過民眾，沒想到還沒開張就被抓，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

因賴男綽號「冒險」是轄區常客，資深員警都認識他，好奇詢問名字怎麼不一樣，賴男才說因名字諧音「冒險」，才會讓他經常做鋌而走險的犯罪行為，父親過世後決定改名重新做人改運，員警感嘆不想走正途，改名也枉然。

廣告
  • 台中霧峰綽號「冒險」男子，改名想改運，24日卻又偷了半隻豬，被員警查獲送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中霧峰綽號「冒險」男子，改名想改運，24日卻又偷了半隻豬，被員警查獲送辦。（記者陳建志翻攝）

  • 台中霧峰綽號「冒險」男子，牽拖頻頻犯案是名字不好，沒想到改名後不改性，前天再度因偷了近百斤的豬肉被逮送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中霧峰綽號「冒險」男子，牽拖頻頻犯案是名字不好，沒想到改名後不改性，前天再度因偷了近百斤的豬肉被逮送辦。（記者陳建志翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧黃金番薯粿
青花椰鯷魚貓耳朵麵
喝熱湯✧苦瓜燉雞胸
輕鬆去除羊羶味！
轉寄

標題：牽拖「冒險」帶衰改名 這次偷豬又被抓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月26日‧星期日‧丁酉年二月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.