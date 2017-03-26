牽拖「冒險」帶衰改名 這次偷豬又被抓

2017-03-26 15:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名綽號「冒險」的賴姓竊嫌，因覺得名字不好才會讓他「帶衰」頻犯案，父親過世後改名想改運，沒想到賊性不改，24日凌晨趁霧峰一家豬肉攤老闆沒注意，扛走半隻豬想變賣，卻因機車載著近百斤的豬太顯眼引起員警注意，一查發現是轄區「熟客」，賴男才坦承偷來的，員警感嘆不走正途，改名也沒用，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

台中市警局霧峰分局霧峰派出所巡佐陳弘岳、警員劉偵慶，24日下午1點多巡邏經霧峰立法院中部辦公室的籃球場時，發現1輛停在籃球場內的機車腳踏板，放了半隻未肢解，總重近百台斤的生豬肉，覺得奇怪查詢車籍，發現是一名賴姓男子（57歲）所有。

員警研判車主應該在附近，仔細搜尋後果然找到賴男，賴男見東窗事發，坦承當天凌晨3點多騎車經霧峰錦州路時，發現半隻豬放在豬肉攤上，趁老闆沒注意將半隻豬扛走，準備要到立法院中辦賣給爬山和路過民眾，沒想到還沒開張就被抓，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

因賴男綽號「冒險」是轄區常客，資深員警都認識他，好奇詢問名字怎麼不一樣，賴男才說因名字諧音「冒險」，才會讓他經常做鋌而走險的犯罪行為，父親過世後決定改名重新做人改運，員警感嘆不想走正途，改名也枉然。