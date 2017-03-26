排隊等吃牛肉麵 通緝犯還沒吃到就被捕

2017-03-26 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕雲林北港「新味珍原汁牛肉麵」總是吸引許多老饕前來品嘗，一名四處躲藏的蔡姓通緝犯忘不了這間店的美味，竟也跑到現場排隊，沒想到有眼尖的員警當場認出，讓通緝犯還沒吃到魂牽夢縈的牛肉麵就被抓走了。

據《東森新聞雲》報導，該間麵店就位於北港派出所後方，家住附近的蔡男雖然到處逃亡，但始終念念不忘牛肉麵的味道，前天晚上竟然直接在店面前排隊。巡邏的警方銳眼看到排隊人群中，有疑似因為竊盜案被通緝的通緝犯，連忙通知警網支援。

蔡男一見苗頭不對就趕緊逃跑，但已遭警方前後包夾。他被捕後供稱自己為了逃避查緝，連家都沒有回去過，但當時看到牛肉麵竟然有開，才會想要排隊一解嘴饞。