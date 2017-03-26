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車內藏瓦斯桶 男子尋短送醫

2017-03-26  15:08

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市仁武區一名男子於車窗張貼「有人在車上自殺」紙條，並企圖在密閉車廂內開瓦斯尋短，被消防人員拉出送醫。

高市鼎金消防分隊表示，今天（26日）上午9點許，呂男（49歲）將自小客停於仁孝路407巷口空地，於副駕駛座放置桶裝瓦斯企圖尋短，現場瀰漫瓦斯味，消防人員以水線稀釋甲烷濃度並將呂男拖出，呂男意識清醒，拒絕透露尋短原因，被送往高雄榮總急救。

轄區澄觀派出所所長沈世鴻說，車窗緊閉但沒鎖車門，呂男在車窗張貼「有人在車上自殺，請打110」紙條，獲救後請家屬到場關心，但家屬未接電話。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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  • 男子於副駕駛座放置桶裝瓦斯，企圖尋短。（記者黃旭磊翻攝）

    男子於副駕駛座放置桶裝瓦斯，企圖尋短。（記者黃旭磊翻攝）

  • 消防人員以水線稀釋甲烷濃度。（記者黃旭磊翻攝）

    消防人員以水線稀釋甲烷濃度。（記者黃旭磊翻攝）

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