車內藏瓦斯桶 男子尋短送醫

2017-03-26 15:08

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市仁武區一名男子於車窗張貼「有人在車上自殺」紙條，並企圖在密閉車廂內開瓦斯尋短，被消防人員拉出送醫。

高市鼎金消防分隊表示，今天（26日）上午9點許，呂男（49歲）將自小客停於仁孝路407巷口空地，於副駕駛座放置桶裝瓦斯企圖尋短，現場瀰漫瓦斯味，消防人員以水線稀釋甲烷濃度並將呂男拖出，呂男意識清醒，拒絕透露尋短原因，被送往高雄榮總急救。

轄區澄觀派出所所長沈世鴻說，車窗緊閉但沒鎖車門，呂男在車窗張貼「有人在車上自殺，請打110」紙條，獲救後請家屬到場關心，但家屬未接電話。

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