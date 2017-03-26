負傷波麗士抓酒駕毒蟲

企圖騎車衝撞員警逃竄的溫嫌。（記者許國楨翻攝）

2017-03-26 14:43

〔記者許國楨／台中報導〕溫姓毒蟲酒後騎車遇警攔查，唯恐身上毒品露餡先是假裝配合停車受檢，接著趁隙加足油門衝撞企圖突圍，員警見狀立即拉住溫嫌機車後座扶把再趨前阻擋，過程中二名員警及溫嫌等3人紛紛倒地，還造成其中一名員警手腳多處擦傷掛彩，最後溫嫌仍被當場制伏起出安毒送辦。

台中市第三分局交通分隊員警廖偉能、陳慶同，本月23日晚間巡經東區精武路、振福路口時，發現前方騎機車的36歲溫嫌在見到警方時刻意閃躲，形跡可疑，員警直覺有異立即趨前攔查。

起初溫嫌先假裝配合停車受檢，但廖員察覺溫嫌似乎有異提高警戒，果不其然溫嫌隨即趁隙加足油門往前衝撞企圖突圍，廖員見狀立即拉住溫嫌機車後座扶把，陳員則趨前阻擋，急著逃竄的溫嫌此時先衝撞巡邏車左後保險桿再撞上陳員，3人紛紛倒地。

陳員即使掛彩仍忍痛與廖員共同壓制溫嫌，同時透過無線電請求支援，當時另組巡邏網正由交通分隊長余元奎帶班執行機車巡邏，聽到支援訊息後立即馳赴，4公里多的路程在5分鐘內趕抵。

警方當場在溫嫌身上起出安毒及吸食器，經酒測值達0.18毫克，他在警訊中供稱，稍早在租住處喝了點酒騎車外出訪友，遇警攔查時唯恐身上安毒露餡才會衝撞逃竄，警方則痛斥，還好早一步查獲，否則毒蟲酒駕上路後果恐不堪設想，訊後全案依公共危險、毒品等罪嫌送辦。